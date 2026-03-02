Abascal reprocha que el PP "promete el oro y el moro" para llegar a los gobiernos y "sólo trae una de esas cosas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, en Aranda de Duero. - VOX

Critica de nuevo los menús 'halal' en colegios de España: "En vez de respetar nuestras leyes, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos"

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 2 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox ha reprochado este lunes que al Partido Popular "le gusta estar en los gobiernos" y que para llegar a ellos "prometen el oro y el moro", pero "sólo trae una de esas dos cosas", ha aseverado antes de recordar que su formación se salió de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Castilla y León, cuando los 'populares' se comprometieron con Pedro Sánchez al reparto de migrantes.

Así lo ha aseverado este lunes durante un acto público que ha clausurado en Aranda de Duero, Burgos, en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde ha acompañado al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

Después de mencionar en varias ocasiones la posición de Vox en contra de lo que ven como "inmigración masiva" y otros asuntos de la política nacional e internacional, ha negado la tesis del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que Vox "no quiere estar en los gobiernos porque no se quiere desgastar". "No me han montado todo este lío y no estoy con mi familia porque me divierte estar en una plaza pegando cuatro voces. Queremos gobernar", ha enfatizado.

Pero ha reiterado que quieren hacerlo para que "haya un cambio", mientras considera que al PP lo que le gusta es "estar en los gobiernos, calentando la silla". "Llegan allí, prometen el oro y el moro y solo nos traen una de esas cosas y no cambian nada", ha apostillado.

Así ha añadido que incluso cuando negocian con Vox "se resisten con uñas y dientes a cualquier cambio mínimo" como recuerda que ocurrió en el acuerdo de Gobierno en Castilla y León en 2022. "Lo que hubo que pelear para cambiar unas poquitas cosas y en cuanto pudieron, el señor Feijóo se comprometió con Sánchez al reparto de la invasión migratoria", ha lamentado.

En ese punto, ha recordado, Vox dijo que no estaba en el Gobierno "para eso", amenazó con irse de los gobiernos autonómicos, y se fueron, pese a que el PP, considera, no lo esperaba.

"INVASIÓN MIGRATORIA"

En el acto, Abascal ha vuelto a censurar la "invasión migratoria" y la "islamización de nuestra sociedad" que considera que trata de implantar el presidente socialista, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar "más de viaje" fuera de España porque "no puede salir a la calle".

Sobre este asunto, el líder de Vox ha denunciado que "en Ceuta, el Ministerio de Educación, pero con el Partido Popular que gobierna en Ceuta de la mano y encantado, han impuesto el menú halal, el menú islámico a los niños españoles que ya no pueden comer cerdo en los comedores de Ceuta". Además, ha criticado que "en Barcelona, el Ayuntamiento ha pedido que en los colegios no haya música ni bailes durante el Ramadán y han impedido que los niños españoles en los comedores escolares puedan comer cerdo".

Abascal ha reconocido que ésto puede "parecer una exageración", pero ha comparado la situación con que un niño español "decidiera" guardar la Cuaresma y no comer carne durante esos días en el comedor y ha dado por sentado que ni ese niño ni sus padres pedirían cambiar el menú.

Por ello ha censurado que "en vez de adaptarse a nuestras costumbres, en vez de respetar nuestras leyes, somos nosotros los que tenemos que adaptar".

Mientras tanto, ha seguido con sus críticas a Sánchez, "hay unos gobernantes y hay un tipo en el búnker de la Moncloa, hay un tipo presidiendo una mafia y dirigiendo muchas instituciones del país que se lo permite", ha concluido.

Sobre el presidente del Gobierno ha reiterado en llamarle "el mayor amigo de los ayatolás" e incluso se ha referido a él como "el ayatolá Sánchez" y ha interpretado que ha sido "aplaudido" por Hamas, los talibanes y ahora por "los ayatolás del régimen de Irán".

De vuelta a la inmigración en España ha reiterado que "quien venga España a aportar, sin imponer costumbres y respetando a las mujeres" será bienvenido para Vox pero ha recalcado que "el que asalte las paredes de la nación, ¡fuera!, el que venga ilegalemnte será repatriado, el que venga a cometer delitos, deportado y va a cumplir las penas en su país y el que venga a vivir de las ayudas sociales también tiene que reemigrar a su país".

Porque ha aseverado que "muchos jóvenes" que le estaban viendo en Aranda, en su opinión, "piensan que se van a tener que ir", eso sí, ha lamentado que a los que vienen de fuera "hay que nacionalizarles".

A esos jóvenes se ha referido también en una mención a sus actos a media mañana en Castilla y León, cuando ve a adolescentes a los que pregunta si no deberían estar en clase y le dicen, afirma, que sus profesores son "unos progres" y "están contentos de que el profesor se enfade".

EL "ESTERCOLERO" DE SANTA CATALINA.

A este respecto, el candidato en Castilla y León ha puesto como ejemplo de la "inseguridad creciente que sufre Castilla y León" al barrio de Santa Catalina en Aranda que considera que "se ha convertido en un estercolero multicultutal", antes de repasar sucesos delictivos ocurridos en este barrio durante los últimos meses, recogidos en la prensa.

Pollán ha finalizado con un claro mensaje para ellos: "no estáis solos. Volveremos a hacer barrios seguros", ha subrayado.

