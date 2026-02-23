Abascal señala el "fanatismo" del rector y reconoce la "valentía de 40 profesores" por criticar el cierre de la EHU

ARÉVALO (ÁVILA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado el "fanatismo" del rector de la Universidad del País Vasco (EHU) por cerrar el campus en Vitoria ante un acto previsto por la formación este lunes al tiempo que ha reconocido la "valentía de 40 profesores" contrarios a esta decisión.

En declaraciones a los medios en Arévalo (Ávila) en un acto previo a la campaña electoral que comienza este viernes en Castilla y León, Abascal ha lamentado que en País Vasco exista "todavía mucho fanatismo".

En este contexto, ha señalado al rector por "cerrar la universidad por la presencia de un partido político legal y respetuoso con las leyes", para señalar que hay un "problema de falta de libertad". No obstante ha valorado la reacción de 40 profesores de esta institución que han criticado la decisión del responsable de la institución académica.

"Los profesores no simpatizarán con Vox, incluso probablemente algunos serán muy contrarios a nuestros planteamientos, pero eso no me importa. Me parece que cuando lo que está en juego es la libertad, las diferencias ideológicas no cuentan y yo por lo tanto quiero reconocer la valentía de esos profesores en un lugar en el que es muy difícil actuar con valentía", ha añadido.