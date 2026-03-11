Abascal ve en 'Hodio' una herramienta de "censura": "Sánchez quiere atemorizar para que no le detesten. Lo lleva claro"

TREVIÑO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en en 'Hodio', la herramienta que ha presentado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para vigilar la polarización en redes sociales, como un elmento más "de censura", de "atemorizar al ciudadano" para que no se le "deteste".

"Pues lo lleva claro", ha resumido el dirigente nacional durante un acto de partido en Treviño (Burgos). "Es lo que lleva promoviendo. Se abraza a cualquier guerra, pasada, presente o futura para buscar el enfrentamiento y para restaurar los rescoldos del odio entre españoles", ha abundado.

Para Abascal, "lo que de verdad provoca odio es la invasión migratoria que promueve el presidente del Gobierno; la ruina de muchos españoles con las políticas fiscales y del fanatismo verde; Mercosur o que aumenten las violaciones y los homicidios", ha enumerado.

Para el máximo responsable de Vox, el presidente del Gobierno "está instalado en la censura", quiere "vigilar" lo que dice la gente y "atemorizar" en redes sociales.

"Quiere decirle a la gente que no le puede tener manía o que no le puede detestar... Pues lo lleva claro, porque no tiene remedio lo que ha hecho. Tiene que entender que le podemos tener manía y detestar y lo que tiene que hacer es responder a los intereses de los españoles defenderlos y dejarse de gastar el dinero como en este chiringuito del odio con H", ha finalizado.