Abejar (Soria) reivindica su apuesta pionera por la Trufa Negra como motor de desarrollo y apuesta por la tierra

Inauguración de la Feria de la trufa de Soria en Abejar - EUROPA PRESS

SORIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Abejar ha abierto este sábado las puertas de la XXIII Feria de la Trufa de Soria donde ha reivindicado su apuesta pionera por este recurso endógeno como motor de desarrollo y apuesta por el territorio.

La Jornada inaugural ha entregado la Trufa de Oro al restaurante familiar Virrey Palafox, en El Burgo de Osma, que lleva más de medio siglo desestacionalizando el turismo con las jornadas de la Matanza.

En una apertura donde se ha recordado mucho los orígenes de este evento, hace más de dos décadas, se ha rendido homenaje a dos apuestas por la tierra y la Trufa Negra, como al periodista Javier Pérez Andrés y también al cocinero Óscar García.

El periodista Javier Pérez Andrés ha recordado la labor del que fuera alcalde de Abejar cuando arrancó la Feria de la Trufa, Javier Romero, origen de lo que es ahora este evento de lo que es una seña de identidad de la provincia y el "peldaño de una escalera de éxitos entorno al diamante negro".

El periodista ha pedido que si hay una figura de calidad sobre el diamante negro debe llevar el nombre de Trufa de Soria, mientras que el cocinero Óscar García, que ha cerrado su restaurante con Estrella Michelin en Soria capital para apostar por el medio rural, ha inaugurado está vigésima tercera edición con un recuerdo a todas las personas que con ilusión y apuesta por su pueblo empezaron con la Feria de la Trufa en Abejar.

MOTOR DE DESARROLLO

Por su parte, la gerente de Virrey Palafox, Beatriz Martínez, ha recogido una Trufa de Oro que ha dedicado al trabajo de todos los empleados que avalan el "éxito" de este establecimiento en El Burgo de Osma.

Martínez ha recalcado cómo el invierno puede ser una "gran oportunidad" como saben desde su casa, con más de 50 años de celebración de las Jornadas de la Matanza por lo que han apostado por trabajar por un destino turístico provincial lejos de acciones aisladas.

La alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, ha recordado cómo hace dos décadas se apostó por los recursos endógenos como motor de desarrollo y ha destacado el trabajo colectivo para consolidar esta feria nacional e internacionalmente.

Así, se ha referido a la forma de transformar un reto en una oportunidad y una muestra de que el medio rural es imprescindible, mientras que el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha recordado el apoyo de la institución provicnial a una de las grandes citas que es seña de identidad de la provincia.

Serrano ha incidido en la apuesta por el turismo como motor de desarrollo con una promoción que cada vez cobra más fuerza en el exterior en este caso con un turismo ligado a la naturaleza, a lo local y a lo gastronómico con un gran impacto en los comercios y empresas de la provincia. Así, ha destacado como uno de sus valores que se celebre en pleno invierno, lo que supone un "éxito colectivo".

CONSOLIDACIÓN

Como cada edición, la Feria busca novedades que refuercen su atractivo, como es la rotación de los expositores, que en esta ocasión serán 37, limitados por el espacio existente. Otra de las novedades será la subasta de la trufa.

Desde hace tres años funciona la lonja de la trufa en Abejar, y en esta ocasión se hará una jornada propia de lonja abierta al público. El plato fuerte volverá a ser el concurso gastronómico, que el año pasado ganó un cocinero de Castellón.

Este año habrá presencia de profesionales de Lleida, Madrid, Burgos, Valladolid y Soria. El sábado lo cerrará el Trufarock, con Los Pizarros y Metal Barbie's.

El domingo, con los ojos pendientes en las precipitaciones, se llevará a cabo el concurso de perros y la exhibición de maquinaria. A pesar de que la jornada ha amanecido con nieve, se confía en superar los 7.000 visitantes de la pasada edición.