Abia de las Torres (Palencia) acoge el domingo la final de la Copa Femenina de Bolos con 24 equipos de 11 pueblos

Competición de bolos. - DIP PALENCIA

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Palencia organiza este domingo, 18 de octubre, la final de la Copa de Bolos Femeninos 2026, en Abia de las Torres, una de las citas deportivas más tradicionales de la época otoñal con la que se busca promocionar el deporte autóctono y fomentar la convivencia entre las diferentes localidades,

El evento, organizado por la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento de Abia, tendrá lugar en el frontón municipal de la localidad, a partir de las 17:00 horas, con la participación de 24 equipos clasificados.

En total, en esta jornada habrá representación de 11 municipios de la provincia: Alar del Rey, Calzada de los Molinos, Herrera de Pisuerga, Husillos, Mazariegos, San Cebrián de Campos, Venta de Baños, Villabermudo de Ojeda, Villahán, Villamuriel de Cerrato y Villanuño de Valdavia.

La jornada arrancará con la distribución de los 24 equipos finalistas en cuatro grupos mediante un sorteo que se celebrará antes de comenzar las partidas. Los campeones de cada uno de los grupos lograrán el acceso a la partida final.

En la ronda decisiva, el primer equipo que consiga completar un juego se proclamará campeón absoluto de la Copa.

Como colofón a esta jornada de deporte rural, tras la celebración de todas las partidas, en la misma localidad tendrá lugar una merienda de hermandad entre todas las participantes.