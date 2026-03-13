Abierta la convocatoria en Salamanca para una acción formativa sobre hostelería con becas remuneradas

SALAMANCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para la participación en una acción formativa sobre hostelería con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica.

Con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, el 60 por ciento (923.379,34 euros) del proyecto corresponde a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40 por ciento restante (615.586,23 euros) lo aporta el Ayuntamiento de Salamanca, según informa a través de un comunicado.

La actividad formativa, según publica este viernes 13 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es 'Operaciones básicas de restaurante y bar'. Tiene una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y complementado con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de estos.

Se concederán como máximo 15 becas a las personas participantes en cada acción formativa, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del Iprem del año en vigor.

Cada persona participante en las acciones formativas integrada en el correspondiente itinerario de inserción laboral estará cubierta con una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, cuyo coste correrá íntegramente por cuenta del Ayuntamiento durante el tiempo que dure la actividad formativa; por otro lado, tendrá asignada un tutor de empleabilidad que le acompañará durante su itinerario formativo e individualizado al objeto de implementar las posibilidades reales de inserción.

Serán preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte).

No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

Las personas interesadas deberán presentar durante los próximos veinte días naturales una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo modelo aparece en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.