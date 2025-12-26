Abierta la inscripción de los talleres formativos en sectores de alta demanda que se realizarán en León en 2026

Alumnos del Curso de Operaciones Básicas de Cocina en las dependencias de la Escuela Municipal de Hostelería. - ILDEFE

LEÓN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para los nueve talleres que se llevarán a cabo durante 2026 en los que se podrán formar 147 alumnos en sectores con alta demanda.

Los cursos comenzarán entre los meses de enero y abril del año que viene y al finalizar sus participantes podrán trabajar en cocina, construcción, fontanería, atención a personas dependientes, comercio, empleo doméstico o bares y restaurantes.

El objetivo, en palabras del concejal de Promoción Económica, Carmelo Alonso, es formar en ocupaciones con demanda laboral con el fin de orientar el futuro laboral de personas desempleadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ildefe .

Los cursos tendrán lugar de forma presencial en instalaciones municipales homologadas y la asistencia a los talleres y los materiales utilizados en las sesiones no tienen ningún coste para los participantes, están cofinanciados por el Ayuntamiento (a través de Ildefe y Fuldefe) y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Al concluir, los participantes dispondrán de certificado oficial y tendrán acceso a los servicios de orientación laboral y la bolsa de empleo de Ildefe.

OFERTA FORMATIVA

Los cursos ofertados están dirigidos a personas desempleadas de todas las edades y combinan la formación con el trabajo real. Las formaciones serán sobre actividades de venta, repostería, restaurante, atención a personas dependientes, limpieza profesional, operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de fontanería y calefacción-climatización doméstica, construcción y actividades auxiliares de comercio.

Las personas interesadas en participar en estos cursos pueden inscribirse en la web de Ildefe o escribir un correo electrónico a tutor@ildefe.es. Además, se puede obtener más información en el teléfono 987539270.