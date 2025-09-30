Abierta hasta el 6 de noviembre para la VIII Carrera y Marcha contra la Violencia de Género en Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez; y el delegado provincial en Salamanca de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Casimiro Blanco (centro), en la presentación de la Carrera contra la Violencia de Género. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para la VIII edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género, que se celebrará el 9 de noviembre, están abiertas desde este martes, 30 de septiembre, hasta el próximo 6 de noviembre.

Los interesados en participar en esta cita, que tendrá un límite de 2.000 plazas, pueden apuntarse en la web www.salamancacontralaviolenciadegenero.org y en Floristerías Bedunia.

La inscripción tiene un precio de tres euros, cuya cuantía irá destinada en su totalidad a sufragar el coste de la 'bolsa del corredor', que llevará una camiseta conmemorativa y detalles que se entregarán al llegar a meta.

Los dorsales podrán retirarse el viernes 7 de noviembre de 17.30 a 20.30 horas y el sábado 8 de noviembre de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas en el Pabellón de La Alamedilla. También el domingo 9 de noviembre en la Plaza Mayor de 8.45 a 9.45 horas.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y el delegado provincial en Salamanca de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Casimiro Blanco, han presentado este martes esta cita deportiva, que se incluye en las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Salamanca con financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

UNA PRUEBA COMPETITIVA Y OTRA PARTICIPATIVA

La octava edición de la carrera popular regresa a las calles de la ciudad con el objetivo de "alzar la voz" contra una de las lacras sociales, para lo que consta de dos pruebas.

Por un lado, una carrera competitiva de diez kilómetros que está dirigida a todos los corredores mayores de 16 años y forma parte tanto del Calendario Autonómico como del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca.

Por el otro, se incluye una carrera participativa y lúdica con un recorrido de 1,6 kilómetros abierta a todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad y de su condición física.

La prueba competitiva saldrá a las 10.00 horas desde la Plaza Mayor y recorrerá diversas calles hasta llegar a la Plaza Mayor. Contará con distintas categorías en función de la edad y, en ella, se entregarán premios a los tres primeros clasificados de la categoría de movilidad reducida y por equipos a los tres primeros clasificados.

Por su parte, la salida de la carrera participativa tendrá lugar a las 10.15 horas desde la Plaza Mayor y transcurrirá por distintas vías hasta volver al punto de partida, según ha indicado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Al igual que en ediciones anteriores, la octava carrera contra la Violencia de Género cuenta con una programación paralela gratuita que comenzará a las 9.30 horas destinada, principalmente, a niños y adolescentes de tres a 15 años, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que iniciará la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

La Carrera contra la Violencia de Género forma parte de un mes de actividades con las que el Ayuntamiento de Salamanca conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.

Según ha destacado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, con este programa, abierto a la incorporación de nuevas actividades en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad, se pretende difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.