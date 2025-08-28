Abierta al tráfico la carretera entre Sacramenia y Cuevas de Provanco (Segovia) tras cinco meses de obra

SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto al tráfico, excepto al de tractores, el tramo de la carretera SG-V-2111 que une Sacramenia y Cuevas de Provanco a falta de los últimos detalles de señalización definitiva.

Según ha comunicado la Diputación, el avance de los trabajos ha permitido abrir la vía de nuevo al tráfico después de cinco meses de obras, aunque aún con señalización de obra y con restricción al tránsito de tractores, que se mantendrá durante unos días en estos dos kilómetros largos de trazado en el que se han desarrollado las obras.

Los trabajos comenzaron a finales de marzo y motivaron el corte de la circulación en el mencionado tramo excepto para el acceso a fincas, el transporte público de viajeros y las emergencias.

Durante este periodo se ha realizado una intervención compleja, que ha incluido la excavación de materiales, terraplenado de variantes y construcción de nuevas obras de fábrica. Tras el replanteamiento de la vía, se han extendido capas de zahorra artificial del firme y, en la última fase, dos capas de pavimentado con mezcla bituminosa en caliente.

Ahora, ya con la vía abierta al tráfico de vehículos ligeros y medios, queda terminar el recrecido de los arcenes, la señalización horizontal del eje y los bordes de la calzada, instalar la señalización vertical y adecuar la barrera metálica de seguridad, obras que se realizarán de forma progresiva, sin necesitar cerrar completamente al tráfico de nuevo el tramo.

El proyecto ha tenido un presupuesto de 344.608 euros, IVA incluido y durante su ejecución se ha necesitado derivar el tráfico entre Cuevas de Provanco y Sacramenia, a través de la carretera autonómica SG-241 (sentido Peñafiel) y la SG-V-2472 (por el Caserío de San José).