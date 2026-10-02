Abierta al tráfico la renovada Cuesta de los Hoyos de Segovia, tras tres meses de obra y una inversión de 700.000 euros

Autoridades, en la inauguración de la remodelada Cuesta de los Hoyos. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cuesta de los Hoyos se ha abierto al tráfico esta mañana tras tres meses cortada por una remodelación completa de la vía destinada a incrementar la seguridad y la movilidad en uno de los principales accesos a la capital segoviana y una inversión de 700.000 euros

La consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, han visitado la vía para comprobar el resultado en los 1,865 kilómetros renovados, entre el entorno de la estación de autobuses y La Fuencisla.

Mazarías ha mostrado su satisfacción por la reapertura de "una vía fundamental para la movilidad de la ciudad" en lo que ha calificado como "una muy buena noticia para Segovia".

El regidor ha dejado claro que el Ayuntamiento va a ser "muy riguroso" con el control de la velocidad. El Consistorio reforzará la vigilancia del límite de 30 kilómetros por hora y el alcalde ha pedido a los conductores que respeten la señalización.

Además, ha avanzado que se contempla instalar en la vía "el primer radar de tramo de la ciudad" y que, hasta entonces, se realizarán controles eventuales. Ha señalado que esta vigilancia es una "prioridad" para que la mejora de la infraestructura vaya acompañada de "condiciones adecuadas" de seguridad para todos los usuarios.

Por su parte, la consejera Sanchidrián ha afirmado que la intervención aporta a los segovianos un acceso "más seguro, cómodo y funcional", y que teniendo en cuenta el carácter de zona protegida de esta parte de la ciudad, la reforma "ha compatibilizado la mejora de la movilidad con el respeto a un espacio de especial sensibilidad patrimonial y paisajística".

La actuación principal, con un presupuesto de 700.921 euros, ha transformado el pavimento de antiguo adoquinado, que adolecía de problemas de desgaste, humedad y falta de adherencia en varios tramos de sombra. La solución adoptada ha sido la de reafirmar el adoquinado, que queda como base de la calzada, y cubrirlo por una mezcla de asfalto bituminoso, autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio de Segovia, que mejora en mucho la adherencia, la seguridad y la durabilidad del firme.

El proyecto ha ampliado la mejora en el drenaje y reposición de cunetas, reparación del acerado, renovación de la señalización y eliminación de los bolardos de hormigón (los viejos 'flanes') que dificultaban el tránsito peatonal, que han sido sustituidos por una barandilla metálica baja, que separa todo el camino entre la acera y la calzada. También se han acondicionado y saneado los tres miradores que permiten contemplar el Casco Viejo desde esta vía que circunvala la zona antigua de la ciudad por encima del valle del Calmores.

Previamente a la obra principal se hizo una intervención para estabilizar cinco taludes de la margen izquierda (paredes del Pinarillo), que habían sufrido desprendimientos y que, a lo largo de las obras podían verse afectadas por las vibraciones de la maquinaria, según ha explicado al jefa de Servicio de Obras de Segovia, Mar García.

Entre los puntos kilométricos 0,550 y 1,410 había grietas, desprendimientos y bloques inestables. La inversión previa de 48.269 euros ha incluido mallas de protección y redes de cable para prevenir nuevos desprendimientos sobre la carretera.

ACUERDO JUNTA-AYUNTAMIENTO

La obra se enmarca en el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para la cesión de varias travesías de titularidad autonómica con carácter eminentemente urbano. Según ha detallado el Consistorio, además de la Cuesta de los Hoyos (SC-SG-21), incluye el paseo de Santo Domingo de Guzmán (SC-SG-10), entregado ya por la Junta al Ayuntamiento; el tramo de la CL-601a entre la plaza de toros y la SG-20 (carretera de salida hacia La Granja), y el tramo urbano de la SG-724 (puente de Hierro). Como contrapartida, el Ayuntamiento cederá a la Junta el vial de El Peñigoso.

La vía, tras la visita institucional, ha quedado abierta al tráfico, que a los pocos minutos ya estaba utilizando esta comunicación entre el centro de la ciudad y su salida norte.