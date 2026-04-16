Abiertas las inscripciones para la XII edición del curso 'Conoce las aves de Ávila' que se celebrará en mayo

Archivo - Una de las aves avistadas en el séptimo curso 'Conoce las aves de Ávila'. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha abierto las inscripciones para la XII edición del curso 'Conoce las aves de Ávila', que tendrá lugar los fines de semana del 8 al 10 y del 22 al 24 de mayo, en plena primavera, "época idónea" para la observación de estos animales.

En esta ocasión, además, habrá una novedad, que será una quinta salida a la Laguna de El Oso para dar a conocer la importancia de los humedales y la "gran diversidad" de especies de aves que atesoran, principalmente en invierno, y cuya fecha se concretará durante la celebración del curso.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de mayo, dado que la matrícula se puede hacer por medio curso, y la formación constará de dos charlas teóricas, los viernes 8 y 22, y cuatro salidas a diferentes ecosistemas para avistar distintas especies.

"Volvemos a plantear un curso interesante, didáctico y eminentemente práctico que ya goza de una trayectoria muy sólida en nuestra provincia", ha aseverado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, para subrayar que "la ornitología es uno de los vectores más importantes de la riqueza natural del territorio abulense".

El curso es una especie de "guía para los alumnos hacia el descubrimiento del mundo de las aves, en el que se señalan algunas especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción y se conciencia sobre la necesidad de contribuir a su conservación mediante el conocimiento y reconocimiento de su imprescindible papel en los ecosistemas, además de intentar descubrir cuáles son las amenazas que se ciernen sobre estos bellos animales", ha agregado.

En este contexto, y como es habitual, la organización de los grupos de participantes se realizará en función de sus conocimientos previos para establecer niveles, en pro de unas actividades en las que se debe primar el silencio y el atuendo de montaña, con colores discretos, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, se seguirá el código ético del observador de aves de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), por lo que se tratará de evitar molestias a las especies observadas. Asimismo, se emplearán prismáticos y telescopios terrestres para avistar las aves más representativas de cada ecosistema.

El programa de la parte teórica consta de conferencias presenciales, aunque es posible que se retransmitan a través de Zoom. Esta comenzará el viernes 8 de mayo a las 18 horas con una presentación a cargo del jefe de Servicio del Área de Desarrollo Rural de la Diputación y responsable del curso, Enrique Fernández Villamor, para continuar con la ponencia inaugural 'Donde la tierra se abre al cielo: aves esteparias de La Moraña', a cargo Gabriel Sierra González, hijo adoptivo de Madrigal de las Altas Torres, anillador experto de aves silvestres desde 1981 hasta la actualidad y fotógrafo de naturaleza premiado internacionalmente.

Posteriormente tendrá lugar la charla 'Entre malezas, alimañas, hierbajos y bichos. Biodiversidad', por el fotógrafo y naturalista Gerardo González Fernández, que presentará una selección personal de sus fotografías que ha cedido, de forma desinteresada, a la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

El viernes 22 de mayo, a partir de las 17.30 horas, se celebrará la ponencia a cargo del asesor técnico de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos Carlos Sunyer, que hablará del estado del Proyecto Quebrantahuesos en Gredos-Ávila en 2026. Después se desarrollará la ponencia 'Somos naturaleza', de la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente, uno de los mayores referentes sobre la sostenibilidad y la relación del ser humano con la naturaleza en España.

Esta jornada concluirá con '¿Que estamos haciendo con la biodiversidad ahora que la necesitamos más que nunca?', por el investigador del CSIC y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Valladares.

En cuanto a la parte práctica, en mayo habrá cuatro salidas en autobús a distintos ecosistemas de la provincia, que se realizarán en grupos de diez personas acompañadas de un guía intérprete y que comenzarán a las 7.30 horas.

Aunque podrían variar en función de las circunstancias, las salidas planteadas son el sábado, 9 de mayo, con el título 'Aves de La Moraña y los pinares isla', con Carlos López Cubillo, de Wild Moral, y con el ornitólogo y anillador Ángel Pérez Menchero.

Asimismo, el domingo 10 de mayo se llevará a cabo la salida 'Zorita de los Molinos, rapaces y aves del encinar', con el naturalista Alfonso Guío; el sábado 23 de mayo, 'Nacimiento del Alberche y Peñanegra', con el ornitólogo Jorge Leonor; el domingo 24 de mayo, 'Gredos, aves de alta montaña', con el ornitólogo y guía de montaña, Juan Francisco Redondo, y el fin de curso se celebrará en el Hostal Almanzor.

El precio del curso completo es de 60 euros, aunque existe la opción de inscribirse en solo uno de los dos fines de semana al precio de 40. La inscripción debe realizarse cumplimentando el documento incluido en la web de la Diputación, donde se explica también la forma de abono del Curso.

Las plazas son limitadas y se admitirá a los alumnos por orden de inscripción, que establecerá la fecha que conste en el justificante de pago enviado por correo electrónico a cursodeaves@diputacionavila.es.