Abierto hasta el 2 de noviembre el plazo de presentación de candidaturas al 28 Premio de Folclore Agapito Marazuela

El diputado de Cultura, José María Bravo (izda), el presidente de Ronda Segoviana, Carmelo Gozalo, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, con el busto de Agapito, trofeo que se entrega al ganador del Premio de Folclore. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ronda Segoviana ha abierto hasta el 2 de noviembre el plazo de presentación de candidaturas para el vigésimo octavo Premio Internacional de Folclore Agapito Marazuela, que anunciará el veredicto final el 8 de noviembre.

El galardón está considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito de la etnomusicología y la cultura tradicional a nivel europeo y reconoce públicamente la labor de personas, colectivos o instituciones nacionales o internacionales que hayan contribuido de forma destacada a la investigación, conservación y difusión del folclore y la cultura tradicional española, en cualquiera de sus manifestaciones.

Durante el acto de presentación de la 28ª edición del premio, el presidente de la Ronda Segoviana, Carmelo Gozalo, ha subrayado que Agapito Marazuela "es un referente ineludible para todos los amantes del folclore, y este premio es la forma de honrar su legado".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha definido el galardón como "el premio segoviano más segoviano", tanto por su finalidad, por el busto de Agapito Marazuela --obra del escultor segoviano José María García Moro-- que se entrega al galardonado, y por sus impulsores, la Ronda Segoviana, que lleva 49 años sobre los escenarios "preservando y transmitiendo" el legado cultural popular.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 2 de noviembre y un comité de selección, integrado por miembros de la Ronda Segoviana, escogerá a la terna finalista, de entre la cual el jurado, compuesto por destacadas figuras del mundo del folclore y la cultura tradicional, elegirá al ganador o ganadora.

El fallo se hará público el 8 de noviembre y la entrega del premio se celebrará el 22 de noviembre en una velada cultural en el Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

El galardón cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Segovia y la Diputación Provincial, cuyo vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, ha agradecido a la Ronda Segoviana la continuidad de esta iniciativa durante casi tres décadas y ha destacado que "el Premio Agapito Marazuela tiene identidad propia".