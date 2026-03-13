Abierto el plazo para que 116 municipios leoneses soliciten ayudas para redactar planes de emergencia por incendios

Archivo - Varias personas observan el incendio forestal de La Baña (León) el pasado mes de agosto. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Un total de 116 ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes pueden solicitar ya la subvención para la redacción de planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales tras abrirse el plazo para acogerse a estas ayudas.

Se trata de aquellos que han sido incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal). La convocatoria está dotada con 400.000 euros, de los que la Diputación Provincial aporta 294.600 euros y 105.400 la Junta.

El objetivo de la convocatoria es colaborar con los costes que asumirán los municipios a la hora de elaborar estos planes, en los que se establecerá el procedimiento de actuación y la organización de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la administración local y los que puedan ser asignados a la misma por otras administraciones o entidades de cara a hacer frente a emergencias por incendios forestales dentro de su ámbito territorial.

La ayuda será, por razones de interés público, del cien por cien del importe del presupuesto presentado junto a la solicitud para la realización de la actividad, con un máximo de 1.800 euros por plan y cien euros adicionales por cada localidad que pertenezca a ese ayuntamiento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El plazo de ejecución de la actividad se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026 y el de presentación de solicitudes para percibir esta ayuda se ha fijado en 20 días hábiles a contar desde el miércoles día 11 de marzo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán enviarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de León, en el apartado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y en la sección de ayudas y subvenciones.

El plan de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales debe realizarse en formato digital con la aplicación para la digitalización de guías de respuesta y planes de actuación de ámbito local por incendios forestales www.planeslocalesif.es. De esta manera se conseguirá que la información básica contenida en estos planes pueda ser interoperable y consultable por las administraciones competentes.

Además, debe tener el contenido mínimo que exige el Anexo VI del Plan Infocal y debe actualizarse cuando se produzcan modificaciones en los contenidos básicos. Del mismo modo, el plan tiene que contar con el informe positivo de revisión por parte de la Junta, que se obtiene a través de la aplicación informática indicada.