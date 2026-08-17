Abierto el plazo para los homenajes del Ayuntamiento de Salamanca a los centenarios y matrimonios con bodas de oro

SALAMANCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto hasta el 28 de agosto el plazo de inscripción para participar en los homenajes anuales dedicados a las personas centenarias y a los matrimonios que celebran sus bodas de oro en 2026.

Estos reconocimientos, que se celebrarán en el mes de octubre, tienen como finalidad poner en valor la trayectoria vital, la experiencia y el papel social de las personas mayores de Salamanca, protagonistas esenciales en la construcción de la ciudad actual, tal y como señala el Ayuntamiento en una nota recogida por Europa Press.

El homenaje a las personas centenarias está dirigido a personas que cumplan cien años en 2026 o hayan alcanzado esta edad en años anteriores y no hayan podido participar previamente en este acto. Se les hará entrega de una placa conmemorativa y un obsequio municipal.

Por su parte, el acto de las bodas de oro está destinado a todos aquellos matrimonios que celebran sus cincuenta años de unión durante 2026. Incluirá una eucaristía en la Catedral Vieja, la entrega de placas conmemorativas y un vino español.

Para participar en cualquiera de los dos homenajes las personas interesadas deberán estar empadronadas en la ciudad de Salamanca, y deberán formalizar su solicitud en los tres centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, en horario de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas.

Deberán adjuntar en el caso de las bodas de oro, la fotocopia del DNI de ambos cónyuges y del Libro de Familia; mientras que en el homenaje a las personas centenarias, la documentación que deben adjuntar es una fotocopia del DNI y una breve historia personal, según un modelo que se facilita en el centro municipal.