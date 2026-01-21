Abierto el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata de Carnaval de León

LEÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Concurso de la Cabalgata de Carnaval, que se celebrará el próximo 14 de febrero y cuyos premios tendrán una dotación de 7.045 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer el extracto de las bases que determinan tanto los premios como el plazo de inscripción, que se abre este miércoles y permanecerá abierto hasta el próximo día 3 de febrero.

Los premios de la Cabalgata de Carnaval están dotados con 7.045 euros y se han establecido distintas categorías: disfraces de adultos en modalidad individual y parejas (todos mayores de 12 años), pequeños grupos de 3 a 15 personas, grupos con un mínimo de 16 personas, comparsas y carrozas. Las comparsas deberán ser de más de 25 personas que realizarán un espectáculo de Carnaval coreográfico y musical.

El jurado puntuará la vistosidad y originalidad de las carrozas y disfraces; el acompañamiento musical de carrozas y agrupaciones; la puesta en escena y coreografía de las comparsas y la gracia y naturalidad de los participantes, según ha informado a Europa Press en un comuncado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, la Concejalía de Fiestas convocará una reunión el jueves 5 de febrero para determinar el orden de participación para los pequeños grupos, grupos, comparsas y carrozas, mediante sorteo previo. Los participantes deberán presentar la solicitud en el modelo oficial que incluyen las bases en el Registro General del Ayuntamiento de León, en la avenida Ordoño II y por sede electrónica en el caso de personas jurídicas. Las bases íntegras se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de León.