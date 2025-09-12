Abierto el plazo de inscripción para trompeta y clarinete en la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de León

LEÓN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas del Ayuntamiento de León (Emuedae) comenzará el curso 2025-2026 el próximo 25 de septiembre de forma generalizada y recientemente se ha abierto el plazo para inscribirse en trompeta y clarinete.

Los interesados deberán cumplimentar el impreso de preinscripción disponible en www.emuleon.com y enviarlo escaneado al correo electrónico escuelademusica@aytoleon.es o bien de forma presencial en la propia Escuela, ubicada en el paseo del Parque.

En cuanto a la Banda del CHF, se presenta como un "ambicioso proyecto" tomando como modelo reconocidas instituciones educativas y formativas que realizan este tipo de actividades durante un largo periodo de tiempo.

Los resultados artísticos, culturales, sociales y humanos dan "un prestigio de altísimo valor" a las instituciones que apuestan por este formato de potenciación de la música, creando algo propio que deja raíces en la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con este proyecto se pretende relanzar y potenciar la Banda de la Escuela Municipal de Música, abriéndola a la ciudadanía con el objetivo de captar más instrumentistas.

INSTRUMENTOS DE LA BANDA.

El director de la Banda será David de la Varga y el profesorado estará formado por maestros de distintas especialidades de viento y percusión de la Escuela. Los instrumentos que forman parte de la banda son clarinete, oboe, flauta, trompeta, trompa, trombón, tuba, saxofón y percusión.

Los ensayos generales serán los lunes 20.00 a 22.00 horas en el edificio del CHF y se programarán ensayos parciales con los distintos profesores, además de abordar programas variados de alto valor formativo tanto técnico como musical. Entre sus actividades habituales destacan los conciertos regulares, intercambios con otras bandas de música y la participación en festivales y bandas.

Los interesados pueden realizar la inscripción enviando un correo electrónico a escuelademusica@aytoleon.es detallando nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, especialidad instrumental a la que desea inscribirse y nivel de estudios.