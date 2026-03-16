Abierto el plazo para optar a la promoción de 59 viviendas colaborativas en alquiler de los Viveros en Valladolid

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha abierto el plazo para participar en el procedimiento de selección de arrendatarios de una nueva promoción de 59 viviendas protegidas en régimen de alquiler situada en la calle Jardines de los Alcázares de Sevilla, esquina con la calle Jardines de Sabatini, en el municipio de Valladolid.

La convocatoria, que se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), busca "facilitar" el acceso a la vivienda y "ampliar" el parque público de alquiler con una promoción de viviendas energéticamente eficientes destinadas principalmente a jóvenes, detalla la Junta a través de un comunicado.

La promoción está compuesta por 59 viviendas colaborativas protegidas, con superficies que oscilan aproximadamente entre los 43 y los 64 metros cuadrados, y rentas mensuales que se sitúan en una horquilla entre los 299 y los 441 euros, calculadas conforme a la normativa autonómica vigente en materia de vivienda protegida.

Los destinatarios prioritarios de estas viviendas son personas menores de 36 años, que deberán cumplir los requisitos establecidos para el acceso a vivienda protegida, entre ellos estar inscritas -o haber solicitado su inscripción- en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León y acreditar unos ingresos familiares comprendidos entre 1,5 y 5,5 veces el Iprem. Las viviendas deberán destinarse a residencia habitual y permanente de los arrendatarios, añade la información.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo máximo de 15 días naturales para presentar su solicitud y la documentación requerida, contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente.

Toda la información relativa al procedimiento -incluidas las bases, planos de la promoción, memoria de calidades y documentación necesaria- está disponible en la web habilitada para este proceso: https://tuyavivienda.es/

SELECCIÓN MEDIANTE SORTEO

Una vez revisadas las solicitudes, Somacyl publicará la lista de admitidos y, en caso de que el número de solicitantes supere al de viviendas disponibles, la adjudicación se realizará mediante un sorteo notarial que determinará el orden de selección de las viviendas.

La ocupación efectiva de las viviendas está prevista para la segunda quincena de mayo de 2026. Con esta iniciativa, la Junta continúa reforzando su política de vivienda orientada a facilitar el acceso al alquiler asequible, especialmente entre la población joven, al tiempo que impulsa nuevas promociones de vivienda pública energéticamente eficientes en la Comunidad.