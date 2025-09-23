Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar el 13 de noviembre en 'Leónjoven Youth Talks'

Cartel de la presentación de candidaturas para la iniciativa 'Leónjoven Youth Talks'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la quinta edición de las charlas y ponencias 'Leónjoven Youth Talks', que se celebrarán el próximo día 13 de noviembre a las 18.30 horas en Espacio Joven Vías.

La Concejalía de Juventud busca que estas charlas sirvan de altavoz a la gente joven de León, de manera que podrán contar a sus iguales sus experiencias, desafíos, proyectos o su acción "que cambió o cambiará el mundo".

Las 'Leónjoven Youth Talks' son charlas de jóvenes con ideas "que merezca la pena ser contadas", que provoquen cambios y que sirvan de inspiración y motivación a otros jóvenes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Todas las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura. Los requisitos son tener entre 14 y 30 años y "tener algo que contar": una idea, una experiencia o un proyecto en aproximadamente diez minutos.

Las candidaturas pueden presentarse a través de un correo electrónico a informacion.juventud@aytoleon.es con el asunto "Candidatura a Leónjoven Youth Talks". La solicitud debe incluir el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del interesado; un breve currículum personal con aficiones o conocimientos; la temática de la charla a impartir y una breve descripción de las ideas que se van a transmitir.

TEMÁTICA.

La temática será libre y es necesario que los ponentes tengan fuertes conocimientos sobre la temática elegida y que transmitan la información de forma clara, veraz y confiable. Se pueden usar ideas innovadoras, cuestionar creencias, usar argumentos novedosos o contar una experiencia.

Además, es importante tener en cuenta que las charlas deben provocar reflexiones, no divisiones y que no está permitida la propaganda comercial, política o religiosa. Es obligatorio respetar los Derechos Humanos y no se contemplan temáticas relacionadas con las pseudociencias.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo día 9 de octubre y los participantes elegidos se comunicarán el día 10 de octubre.