Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar el 13 de noviembre en 'Leónjoven Youth Talks'

Cartel de la presentación de candidaturas para la iniciativa 'Leónjoven Youth Talks'.
Cartel de la presentación de candidaturas para la iniciativa 'Leónjoven Youth Talks'.
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 18:19

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la quinta edición de las charlas y ponencias 'Leónjoven Youth Talks', que se celebrarán el próximo día 13 de noviembre a las 18.30 horas en Espacio Joven Vías.

La Concejalía de Juventud busca que estas charlas sirvan de altavoz a la gente joven de León, de manera que podrán contar a sus iguales sus experiencias, desafíos, proyectos o su acción "que cambió o cambiará el mundo".

Las 'Leónjoven Youth Talks' son charlas de jóvenes con ideas "que merezca la pena ser contadas", que provoquen cambios y que sirvan de inspiración y motivación a otros jóvenes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Todas las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura. Los requisitos son tener entre 14 y 30 años y "tener algo que contar": una idea, una experiencia o un proyecto en aproximadamente diez minutos.

Las candidaturas pueden presentarse a través de un correo electrónico a informacion.juventud@aytoleon.es con el asunto "Candidatura a Leónjoven Youth Talks". La solicitud debe incluir el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del interesado; un breve currículum personal con aficiones o conocimientos; la temática de la charla a impartir y una breve descripción de las ideas que se van a transmitir.

TEMÁTICA.

La temática será libre y es necesario que los ponentes tengan fuertes conocimientos sobre la temática elegida y que transmitan la información de forma clara, veraz y confiable. Se pueden usar ideas innovadoras, cuestionar creencias, usar argumentos novedosos o contar una experiencia.

Además, es importante tener en cuenta que las charlas deben provocar reflexiones, no divisiones y que no está permitida la propaganda comercial, política o religiosa. Es obligatorio respetar los Derechos Humanos y no se contemplan temáticas relacionadas con las pseudociencias.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo día 9 de octubre y los participantes elegidos se comunicarán el día 10 de octubre.

