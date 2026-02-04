Abierto el plazo para solicitar participar en el programa 'Primavera Joven' con actividades entre marzo y abril

Gráfico difundido por la Junta con los plazos y datos sobre el programa 'Primavera Joven' - JCYL

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 4 de febrero, ha quedado abierto el plazo para solicitar participar en el programa 'Primavera Joven 2026' por el que se convocan 130 plazas para que niños y jóvenes de entre 9 y 15 años realicen actividades multiaventura en diversos periodos comprendidos entre el 20 de marzo y el 12 de abril.

El plazo para presentar la solicitud permanecerá abierto hasta el 19 de febrero y el sorteo para la adjudicación de las plazas tendrá lugar el 5 de marzo. Las inscripciones se podrán realizar de forma individual o en grupos de hasta cuatro personas de manera presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros o telemáticamente a través de la aplicación CAIJ, disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el portal de Juventud.

El programa se llevará a cabo en el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos (Ávila) y en el complejo juvenil 'Castilla' (Palencia) -con visita al Centro de Prevención en Actividades de Tiempo Libre 'La Roca' y el parque multiaventuras- y el recién reformado y reabierto albergue juvenil 'San Martín de Castañeda' (Zamora).

Las actividades se celebrarán entre el 28 de marzo y el 1 de abril en los casos de Multiaventura Ávila y Zamora mientras que en las instalaciones palentinas se convocan en dos periodos: del 20 al 22 de marzo y del 10 al 12 de abril.

Y además de la información disponible en la web de la Junta, para ampliarla los interesados pueden enviar un correo electrónico a la dirección activajoven@jcyl.es o llamar a los teléfonos 983 317 259 o 983 317 237.

Los participantes practicarán paintball, escalada, rutas de senderismo, tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña, visitas culturales, talleres o juegos y se podrán alojar en régimen de pensión completa. Además, en el caso de las actividades de Ávila y Zamora, contarán, además, con transporte de ida y vuelta-.

Los titulares del Carné Joven Europeo tienen una bonificación del 15 por ciento, que sube al 50 por ciento para las familias numerosas de categoría general y un cien por cien para las de categoría especial, mismo porcentaje para las víctimas del terrorismo o hijos de personas que tengan reconocida la condición de violencia de género.