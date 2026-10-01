Un abogado reclama 42.000 euros al Colegio de Valladolid por vulnerar su libertad sindical y el derecho a huelga

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) ha sido emplazado por el Tribunal de Instancia, en su Sección de lo Social (Plaza 1), para responder de una demanda promovida por un profesional de la abogacía en la que reclama una indemnización total de 41.200 euros más la cantidad que se acredite en el proceso. En concreto, la reclamación se basa en la tutela del derecho fundamental de libertad sindical, el derecho a huelga y la exigencia de cantidades pendientes.

La Junta de Gobierno del ICAVA, tal y como ha podido saber Europa Press, ha tomado conocimiento formal de dicho emplazamiento judicial tras la sesión celebrada este miércoles, 30 de septiembre. En el procedimiento interpuesto, el letrado demandante, David Lázaro, ha solicitado el reconocimiento expreso de la vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo, ha requerido la condena al Colegio al pago de 40.000 euros en concepto de indemnización principal, a los que se suman otros 1.200 euros solicitados por los daños patrimoniales y morales ocasionados.