Abraham Mateo se suma al cartel del Festival Monoloco en León

LEÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante gaditano Abraham Mateo se suma al cartel del Festival Monoloco, en el marco de las fiestas de San Froilán en León, que se celebrará el próximo 4 de octubre en el Campo Hípico Municipal.

El artista se une a los ya confirmados Morad, D. Valentino, Michenlo, Lucho RK y Alex Martini, con lo que completa una propuesta que combina música urbana, trap, reguetón y sonidos latinos. "Con él se cierra un cartel de lujo que va a suponer una propuesta muy atractiva para el público joven de nuestras fiestas de San Froilán", han subrayado los promotores del evento, Diego Bajo y Héctor Herrero.

"El Monoloco se consolida así como una propuesta musical de referencia nacional, ya avalada por miles de asistentes, y que suma a las actuaciones otros atractivos como zonas interactivas y experiencias inmersivas", han añadido los organizadores según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

En el marco de la programación de San Froilán, contará con eventos de promoción privada como el León Solo Música, previsto para el 27 de septiembre en el Palacio de Exposiciones, donde actuarán Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ.