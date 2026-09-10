Abre el Mercado Histórico de las Fiestas, ambientado en el Siglo de Oro y que homenajea a la Escuela de Salamanca

El Mercado Histórico de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vaguada de la Palma acogerá del 10 al 13 de septiembre una nueva edición del Mercado Histórico de Salamanca, ambientado este año en la ciudad del siglo XVI y en el contexto histórico del nacimiento de la Escuela de Salamanca.

Durante cuatro jornadas, el público podrá recorrer un espacio especialmente ambientado para recrear la época y disfrutar de 150 puestos de artesanía, alimentación y restauración, junto a una programación de música en directo, teatro de calle, animación, personajes históricos, actividades infantiles y espectáculos.

El mercado permanecerá abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas, desde este jueves hasta el próximo domingo.

La programación combinará las propuestas comerciales del mercado con diferentes actividades culturales y de entretenimiento. Grupos musicales y compañías de animación recorrerán el recinto a lo largo de las jornadas, mientras que los visitantes podrán participar en distintas propuestas y disfrutar de espectáculos de calle.

La ambientación está vinculada a la Salamanca del Siglo de Oro, una etapa fundamental en la historia de la ciudad y especialmente relevante por el desarrollo de su Universidad y por la aparición de la Escuela de Salamanca.

El acto inaugural se ha celebrado de este jueves y ha contado con la presencia de la concejala de Festejos, Carmen Seguín.

CORTES DE TRÁFICO.

Con motivo de la instalación del Mercado Histórico se ha habilitado un nuevo acceso y salida a la zona histórica y al aparcamiento del Centro Histórico. El acceso se realizará a través del paseo de San Vicente y continúa hacia la cuesta de San Blas, Vaguada de la Palma, cuesta de Oviedo y, por la calle Balmes.

Para la salida, se puede realizar el recorrido hasta la calle Veracruz e incorporarse de nuevo a la calle Rector Esperabé.