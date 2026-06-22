Abre un nuevo tramo de 2,4 kilómetros de la A-11, entre la variante de Aranda de Duero y Castrillo de la Vega (Burgos)

Mapa del nuevo tramo abierto de la A-11. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio el nuevo tramo de la A-11 que conecta la variante de Aranda de Duero con la carretera N-122 en las proximidades del municipio burgalés de Castrillo de la Vega, donde se ha invertido 18,7 millones de euros.

La carretera N-122 discurre paralela al río Duero y su tráfico será absorbido principalmente por la futura autovía A-11.

De este modo, con el nuevo tramo, de 2,4 kilómetros de longitud, se da continuidad al corredor formado por la Autovía del Duero A-11 y la N-122, lo que evita el paso del tráfico de largo recorrido por la localidad de Castrillo de la Vega.

Este nuevo tramo de la A-11 comienza en la conexión con la N-122, donde se ha construido una glorieta, a la altura del kilómetro 280,5 de la carretera, que permite dar una continuidad provisional a la autovía.

Posteriormente, cruza la carretera provincial BU-V-2031 mediante un paso inferior, donde se ha incluido el enlace de Castrillo de la Vega, y finaliza conectando con la variante de Aranda de Duero de la A-11.

Asimismo, se ha repuesto la red de caminos tras asegurar la comunicación de todas las parcelas adyacentes y garantizar la permeabilidad transversal.