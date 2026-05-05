Absuelto Demetrio Alfonso Canedo, exalcalde de Fabero (León), de los delitos de falsedad documental y prevaricación

Imagen de archivo del exalcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, que ha sido absuelto de los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. - PSOE

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a Demetrio Alfonso Canedo de los delitos de falsedad en documento público en concurso con prevaricación administrativa por una actuación cuando el dirigente socialista era alcalde de Fabero.

De esta forma, se demuestra lo defendido por Demetrio Alfonso Canedo, quien ya había explicado que su actuación se había ajustado a la legalidad y, por tanto, su defensa pedía la libre absolución, tal y como ha sucedido finalmente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

Durante su intervención en el juicio el exalcalde expresó que el "único interés" que había tenido al ejecutar la obra por la que se inició el procedimiento judicial era en beneficio de los vecinos y vecinas de la localidad que entonces gobernaba. "Con mi absolución se demuestra que mi único objetivo era la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Fabero y que siempre estuvo dentro de la legalidad", ha resaltado Demetrio Alfonso Canedo, que se ha mostrado satisfecho de la sentencia comunicada este mismo martes por la Audiencia Provincial.

"Siempre he confiado en la Justicia y ahora ha respaldado mi actuación", ha señalado, para añadir que la denuncia tenía un carácter político. "Se ve claramente que esto ha sido un juicio político, porque fue una denuncia de las muchas que el gobierno del PP, IU y MASS de 2011 a 2015 impulsó para acabar conmigo y mostrar su revanchismo, odio y venganza", ha recalcado.

El PSOE ha recordado que las elecciones de 2011 fueron ganadas por el Partido Socialista en Fabero, pero las tres formaciones políticas mencionadas anteriormente se unieron en un tripartido para "desbancar" al PSOE. "Durante esos cuatro años se dedicaron a denunciarme para ir contra mi persona en todo momento, pero todas las denuncias fueron archivadas, tal y como sucedió con esta, que fue archivada en dos ocasiones y de manera sorpresiva reabierta este mismo año, pero que ha finalizado con mi absolución", ha expuesto.

En este sentido, el secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse el fallo que absuelve a Demetrio Alfonso Canedo. "Se ha hecho justicia y ha quedado acreditado por la Audiencia Provincial que todas las actuaciones estuvieron dentro de la legalidad", ha resaltado el responsable socialista, quien ha agregado que de esta forma "se pone fin a una persecución política con el único objetivo de expulsar de la Alcaldía de Fabero a Demetrio Alfonso Canedo y al PSOE".