'El abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primer participante en llegar e instalarse en la concentración de Valladolid

José Miguel Dilla, 'El Abuelo', monta su tienda en Pingüinos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Miguel Dilla, el motero conocido como 'El abuelo', ha vuelto a ser el primer motorista en llegar a la concentración motorista invernal Pingüinos, que se desarrolla hasta el domingo día 11 en Valladolid.

Dilla, natural de Álava pero residente desde hace tiempo en Arganda del Rey (Madrid), ha llegado a la concentración este martes, 6 de enero, en día de Reyes, una jornada en la que varios grupos de moteros de las cercanías han intentando acceder a las instalaciones para motar sus tiendas pero, al igual que 'El Abuelo' no pudieron hacerlo por encontrarse cerrado el recinto.

En el caso de José Miguel Dilla, de 75 años y que acude a la concentración desde hace más de 25 años, su relación con otros motoristas de Valladolid y de otros lugares del país que asisten a este evento, ha facilitado que pudiera pasar noche alojado en casa de unos amigos tras varios ofrecimientos, incluido el de un hostelero de la ciudad.

'El Abuelo' ya se encuentra en las instalaciones de la Antigua Hípica Militar, ahora denominada Pingüinos Arena, donde monta en el mismo sitio desde hace años para pasar estos días junto a otros motoristas, que ya empiezan a llegar a las instalaciones de la concentración.

Pingüinos celebra su 43 edición y arranca este miércoles con un 'sprint' previo el día 7 como primer paso para avanzar en la aspiración de sus organizadores de que la cita se extienda a lo largo de una semana en próximas ediciones.

Este 8 de enero la concentración abre sus puertas y sus inscripciones (que este año tienen un precio de 40 euros), y arrancará una cita con la novedad de un mayor control de la entrada y salida de participantes mediante la lectura de un código individual en el 'fortfait'

La cita, que se desarrolla bajo el lema 'Hoy y Siempre' contará con los atractivos habituales de la reunión, en torno a las hogueras, de miles de personas que podrán asistir a los conciertos programados, participar en rutas a Esguevillas de Esgueva, Aldemayor de San Martín día 8) y Mojados (día 9), en los desfiles de antorchas y banderas (sábado día 10) o asistir a las exhibiciones de stunt y freestyle y a los conciertos programados.

La concentración, que mantiene su Operación kilo con el Banco de Alimentos y la colaboración con la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet para financiar una beca de investigación, se cerrará el domingo día 11 con la tradicional entrega de los Pingüinos de Oro, que este año se han concedido al piloto hispano-colombiano David Alonso, campeón el pasado año de Moto3 y a Estrella Galicia 0,0 por su labor de esponsorización de equipos de motociclismo.