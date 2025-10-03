El acceso a la Laguna Negra de Soria se regula para vehículos en octubre, con autobús los sábados y el día 12

Archivo - Acceso a la Laguna Negra de Soria - DIPUTACIÓN DE SORIA - Archivo

SORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión han establecido la regulación para el acceso de vehículos para octubre, cuando se contará con un autobús que funcionará los sábados y el día 12, aunque el 13 también estará regulado.

En concreto, el sistema de información y regulación funcionará los fines de semana, puente del Pilar incluido, de manera que los sábados y el domingo 12 y lunes 13 de octubre estará operativo de 9.30 a 17.30 horas.

El servicio de autobús entre el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el ubicado en la parte superior de la Laguna únicamente se prestará los sábados, aunque también el domingo día 12, de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 17.30 horas.

El sistema de regulación también estará operativo el resto de los domingos y el lunes día 13 en horario de 9.30 a 14.30, pero no habrá servicio de autobús.

De lunes a viernes, la barrera del Paso de la Serrá permanecerá abierta, por lo que se podrá acceder al aparcamiento superior. El acceso se realizará por la pista de evacuación y el descenso por la pista tradicional.

Este sistema tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

En cuanto a la Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, permanecerá cerrada de lunes a miércoles y abrirá los jueves de 10.00 a 17.00 horas; viernes, sábados y domingo día 12 de 10.00 a 18.00 horas, y resto de domingos y lunes día 13 de 10.00 a 15.00 horas.