Los accesos al Polígono de Villadangos (León) concluirán al inicio de 2026 y los nuevos espacios están reservados al 75%

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una visita a principios de año al nuevo ramal electrificado del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León). - JCYL

LEÓN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras en los accesos al Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León) desde la N-120 y LE-413 concluirán a principios de 2026 y las parcelas resultantes de la reciente ampliación se encuentran comprometidas en un porcentaje de más del 75 por ciento.

Así lo ha manifestado este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha referido a esta área industrial como una de las mayores apuestas del Gobierno de la Comunidad en este ámbito.

Mañueco ha visitado este lunes el polígono con motivo de la finalización de las obras de ampliación, un enclave que alcanza las 384 hectáreas y en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido cerca de 100 millones de euros.

Según ha explicado, la reciente ampliación responde a la apuesta de la Junta por Villadangos del Páramo como "motor" de actividad empresarial e industrial de la provincia de León y del conjunto de la Comunidad y, en este sentido, ha destacado que se trata de uno de los mayores polígonos industriales impulsados por el Gobierno autonómico.

Entre otras actuaciones, en este enclave industrial ya están ejecutadas y en funcionamiento todas las obras de la ampliación, así como el tanque de tormentas y el emisario de pluviales, mientras que Unión Fenosa ultima la ampliación de la subestación eléctrica para facilitar la implantación de nuevas empresas, en virtud del convenio suscrito con la Junta.

Asimismo, las obras de los nuevos accesos al polígono avanzan "a buen ritmo" y concluirán en el primer trimestre de 2026, mejorando su conectividad y su capacidad logística, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

LLAMADO A SER "EL MAYOR DEL NOROESTE"

Además, ha señalado que el Polígono de Villadangos se consolida como un enclave industrial verde, con ferrocarril integrado y servicios "de primer nivel", llamado a ser "el mayor del noroeste de España" y a convertirse en un "referente nacional" por su capacidad para atraer inversión tecnológica y generar empleo de calidad.

El presidente de la Junta también ha visitado las instalaciones de Vivunt Pharma Europa, una compañía farmacéutica con la que el Gobierno autonómico trabaja desde hace más de cinco años para impulsar su implantación en León. La empresa ha decidido invertir en Villadangos con una planta "puntera" para la fabricación de medicamentos oncológicos y prevé la creación de más de 60 empleos altamente cualificados, reforzando a León como "polo internacional" de biotecnología e industria farmacéutica.

Finalmente, Fernández Mañueco ha recalcado que sin suelo industrial de calidad y competitivo no es posible atraer empresas ni generar actividad económica y empleo, elementos "esenciales" para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León.