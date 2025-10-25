Un accidente entre un autobús urbano y un turismo deja una pasajera herida en Valladolid

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un autobús urbano de Auvasa y un turismo en la calle Miguel Iscar, a la altura del número 11, ha dejado una pasajera de unos 60 años herida, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.13 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del accidente, en el que una pasajera había sufrido una caída debido al impacto.

El 112 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recurso para atender a la mujer. Tamibén ha trasladado el aviso a la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid.