El accidente de un tráiler en la A-6 en Medina del Campo (Valladolid) provoca hasta ocho kilómetros de retenciones

Retención en la A-6 a su paso por Rueda (Valladolid). - DGT

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un tráiler, que se salió de la vía y quedó cruzado en la mediana a su paso por el kilómetro 165 de la autovía A-6 en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid), provoca ocho kilómetros de retenciones en sentido Madrid, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido a las 13.34 horas de este lunes, en la última jornada de la operación especial de tráfico de Semana Santa, cuando según ha informado el 112 varias llamadas alertaron de un accidente en el punto kilométrico 165 en la A-6, sentido Galicia, en el término municipal de Medina del Campo.

Según los alertantes, un tráiler había sufrido una salida de vía y se encontraba cruzado en la mediana. Había dos varones heridos y conscientes de 34 y 40 años.

Pasadas las 17.00 horas la DGT informa de unos ocho kilómetros de retención o congestión por accidente en la A-6 en sentido a Madrid, entre el kilómetro 172, término municipal de Rueda, y el kilómetro 164, ya en Medina del Campo.