La Aceleradora Vertical Agroalimentaria de Palencia impulsa 15 startups y facilita siete soluciones innovadoras

PALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la Aceleradora Vertical Agroalimentaria de Wolaria, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Universidad de Valladolid, ha impulsado un total de 15 startups y facilitado siete soluciones innovadoras de otras tantas empresas, tal y como ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante el acto de presentación de esta iniciativa.

En esta jornada, se han presentado las soluciones desarrolladas por siete startups que han dado respuesta a los retos planteados por otras tantas empresas tractoras del sector agroalimentario en dos convocatorias de innovación abierta. Compañías como Cabo Vírgenes, Prado Rey, Quesos Cerrato, Bodega Veganzones, Agropal, Abadía Retuerta y Gesforma han planteado desafíos a nuevos procesos, que las startups han abordado con propuestas novedosas.

Estos retos han dado lugar a nuevos procesos productivos y soluciones: valorización de subproductos; control de autenticidad en las botellas de vino; logística y mejora para el diseño de rutas en la recogida de materia prima láctea; gestión de rutas de transporte para productos de alimentación animal; secado y aprovechamiento de subproductos derivados de la vinificación; y la optimización logística o la tecnificación del cultivo de la trufa.

Las startups que han aportado las nuevas soluciones han sido Ingerin Your Prodok, AIsis IoT Industrial S.L, Madureza, Exobrain, Caviro Food S.L y Trufas de Tozalmoro.

La Agroaceleradora, que sigue el modelo de Wolaria, reconocida internacionalmente como una de las mejores herramientas de impulso a startups de Europa, se enmarca en el Sello de Castilla y León Comunidad de Emprendedores incluido en la Estrategia de Innovación y Emprendimiento de la Junta. Este programa cuenta con una inversión de 500.000 euros hasta 2027 para promover la innovación y el emprendimiento en el sector agroalimentario de la Comunidad.

La Aceleradora ha impulsado el desarrollo de más de 15 startups que se presentarán el próximo lunes en el Campus de La Yutera de la UVA en Palencia, mostrando sus proyectos y avances en innovación para el sector. Entre ellas destacan propuestas tecnológicas como VINOK, que desarrolla etiquetas NFC para garantizar la autenticidad del vino, y Alsis IoT, especializada en software para optimizar procesos industriales. También participan iniciativas orientadas a la valorización de subproductos, como INGERN y MERPACÍFICO, así como proyectos vinculados a la mejora enológica, la digitalización de cultivos y la producción sostenible, como Madurenza, Trufas de Tozalmoro y Naturavena.

La diversidad de propuestas refleja la apuesta por la innovación en toda la cadena agroalimentaria: desde la fabricación de kombucha (Kampanera) y soluciones para riego inteligente (Agrodevices), hasta la aplicación de inteligencia artificial (Exobrain) y el desarrollo de nuevos productos derivados de trufas (RF Trufas).

Completan la lista empresas centradas en conservas hortícolas, moliendas naturales, germinados y aceites, como Maurí-Envasados, Kamarere y De Otro Costal, que ponen en valor la sostenibilidad y la diferenciación en el mercado.

PROTOCOLO CON 36 MILLONES

La Aceleradora Vertical Agroalimentaria está incluida en el eje de Innovación Abierta del 'Protocolo Palencia 2030 para una especialización inteligente en el Sector Agroalimentario' de la Junta, que está impulsando proyectos por 36 millones con el 100 por cien ya comprometido, con el objetivo de convertir a la provincia palentina en referente de valor añadido del sector agroalimentario.

El Protocolo Palencia 2030 está impulsando el desarrollo de una la plataforma logística a través del Polígono empresarial 'La Gijona' en Villamuriel de Cerrato, con 1,5 millones de m2 y una inversión de 29 millones de euros; y con el polígono de Magaz de Pisuerga, que, con casi 1 millón de m2, destina una parcela para el centro Incubatech, con una inversión de 6,5 millones de euros, que albergará la incubadora del ICECYL, y los centros tecnológicos ITAGRA y CETECE.

Asimismo, se está impulsando la captación de talento en los sectores de actividad del Protocolo a través de proyectos como DiAgro, promovido por la Cámara de Comercio y financiado por la Consejería de Economía y Hacienda con 427.000 euros.

Además, se ha puesto en marcha en el Campus de la Yutera el grado en Ciencias Gastronómicas, se prevé para el curso 2026-27 el grado de Biotecnología y se han implantado nuevos grados superiores de formación Profesional. El Centro Integrado de FP Viñalta ha impartido dos grados superiores de Técnico en Paisajismo y Medio Rural, y de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, así como el grado medio de técnico en Producción agroecológica y cursos específicos en estas materias.

Castilla y León representa más del 10 por ciento del sector agroalimentario en España. Cuenta con 2.807 empresas que emplean a 57.238 personas y suman una facturación de 16.280 millones de euros, con un peso del 5,2 por ciento del VAB y el 30 por ciento del sector industrial de la Comunidad.

Asimismo, Castilla y León batió el récord de exportaciones agroalimentarias con 3.485 millones de euros, un 3 por ciento más que el ejercicio anterior. Este sector es el segundo más exportador de la Comunidad, con una cuota del 16 por ciento. Cuenta con 1.950 empresas exportadoras con ventas por 3.480 millones de euros, un 3,7 por ciento más, lo que consolida su posición como uno de los motores exportadores del sector agroalimentario en España.