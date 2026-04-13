La Acera de Recoletos de Valladolid se convertirá el jueves en una "gran aula" de educación física para 650 alumnos

Presentación de la actividad de educación física en la Acera de Recoletos de Valladolid - FERNANDO BLANCO - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Acera de Recoletos de Valladolid se convertirá el próximo jueves, 16 de abril, en una "gran aula al aire libre" con una clase de educación física para 650 alumnos procedentes de 17 centros educativos.

Con motivo del Día de la Educación Física en la Calle (DEFC), el Ayuntamiento de Valladolid, la Consejería de Educación, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Castilla y León y el IES Condesa Eylo Alfonso impulsan esta iniciativa que busca visibilizar el valor educativo, social y de salud de esta materia.

La jornada incluirá estaciones rotatorias con juegos cooperativos, retos motores, actividades de expresión corporal y deportes adaptados, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía qué se trabaja realmente en las clases de Educación Física, según un comunicado de las entidades organizadoras recogido por Europa Press.

La jornada se enmarca dentro de un movimiento nacional que, desde 2010, reúne a miles de docentes y centros educativos en toda España con el objetivo común de reivindicar una Educación Física "de calidad".

Bajo el lema 'EF 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes', el evento pone el foco en la relación entre actividad física, salud y sociedad digital y uno de los momentos "clave" será la lectura del manifiesto por parte de docentes.

En este manifiesto, los profesores reivindicarán la necesidad de aumentar la presencia de la Educación Física en el currículo, garantizar su impartición por profesorado cualificado y reconocer su papel fundamental en la salud y la educación de la ciudadanía.