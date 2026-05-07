Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en León

Archivo - Varias personas en las inmediaciones de una administración de loterías. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en León percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.076.045,06 euros. El boleto se ha validado en el Despacho Receptor número 45.685, situado en Demetrio Monteserín, 12.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 7 de mayo, ha estado formada por los números 48, 7, 6, 1 25 y 13. El número complementario es el 5, el reintegro el 5 y el Joker, 6842292. La recaudación ha ascendido a 11.346.662,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.000.000,00 euros.