Acor ha recibido ya 65.000 toneladas de remolacha con una riqueza de 17,5º y apunta a una campaña normal

OLMEDO (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de Acor, Jesús Posadas, ha destacado la normalidad con la que está discurriendo la campaña de recepción de remolacha de 2025 tras dos años malos e incluso muy malos y ha significado en concreto que la remolacha ha alcanzado una riqueza de 17,5 grados, uno más que en la campaña anterior.

"Nos estamos normalizando", ha insistido el presidente de Acor que ha cifrado en 65.000 las toneladas de remolacha entregadas desde que comenzó la campaña el pasado 20 de octubre con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas con socios de la Cooperativa.

Posadas ha hecho especial hincapié en que los datos de las primeras semanas de la campaña remolachera 2025-2026 suponen "buenas noticias" y "sobre todo tranquilizadoras para el remolachero", ha apostillado, ya que el cultivo y la actividad vuelve a la normalidad. "Lo estamos consiguiendo", ha reiterado.

Por otro lado y preguntado por las consecuencias del cierre de la planta de Azucarera en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha reconocido que es "una pena" que se pierda una sola hectárea de remolacha en España tras lo que ha recordado el apoyo de Acor a este cultivo. "No queremos que se pierda una hectárea, nuestra, de nuestros socios, o de otros agricultores remolacheros", ha aseverado Posadas que ha asegurado que la pérdida del cultivo es "un gran dolor" para cualquier remolachero.

Posadas ha informado asimismo de que se ha solicitado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que suba a la zona norte el montante económico que no va a poder cobrar el remolachero andaluz ya que está asociado al propio cultivo. "Según el artículo 55 en el punto 4, esa posibilidad existe y además está contemplada", ha asegurado el presidente de Acor que ha insistido en esa reivindicación al FEGA para que el remanente de esa remolacha llegue al remolachero, en este caso a los de la zona norte.

