Acor, reconocida por la mayor actuación de ahorro energético en CyL con un proyecto de secado solar de pulpa

OLMEDO (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

La cooperativa vallisoletana Acor ha obtenido el reconocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la mayor actuación de ahorro energético en Castilla y León a través del "innovador" proyecto de secado solar de pulpa que ha implantado en la fábrica azucarera de Olmedo que ha permitido reducir el consumo de gas natural y ha evitado la emisión de 28.000 toneladas de CO2.

En concreto y según han informado este viernes el presidente de Acor, Jesús Posadas, y el director de Eficiencia Energética de Repsol, Lucas Angelini, la nueva instalación de secado de pulpa ha supuesto un ahorro energético de 155,9 GWh, equivalente al consumo energético anual de todos los hogares de la ciudad de Soria.

El proyecto nació a raiz de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 que, según ha explicado Jesús Posadas, generó mayores costes energéticos de gas que llevó a la cooperativa a replantearse la forma de secar la pulpa y a "volver a los ancestros" y a recuperar lo que se había hecho agrícolamente toda la vida, secar la pulpa al sol y al viento.

Acor aprovechó una playa que tenía para acopio de produccción y que destinó en este caso al secado de la pulpa al sol y al aire, un proceso que sustituye parte del proceso térmico tradicional por un sistema que aprovecha el poder desecante del viento y la radiación solar para eliminar parte de la humedad de la pulpa de remolacha.

Posadas ha significado que esta tecnología permite reducir costes energéticos, emisiones de CO2 y generar ingresos adicionales a través de la venta de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) que ha recibido en una actuación verificada por AENOR. Cada CAE equivale a 1 kilovatio-hora ahorrado en el periodo de un año y estos certificados se pueden monetizar en el mercado.

En este caso, Repsol a través de su Oficina CAE, ha prestado el servicio integral de asesoramiento energético que ha concluido con la conversión de los ahorros en CAEs, que finalmente ha adquirido.

"Este reconocimiento demuestra que la eficiencia energética puede ser una fuente de valor real. Apostar por la innovación, por consumir menos y mejor, nos hace más competitivos y sostenibles. Reforzando nuestra Cooperativa y a nuestros Socios", ha subrayado Jesús Posadas.

Por su parte, el director de Eficiencia Energética de Repsol, Lucas Angelini, ha explicado que la colaboración con Acor en este proyecto demuestra que la eficiencia energética se puede convertir "en una palanca de transformación industrial". "Desde Repsol, seguimos trabajando con la cooperativa en nuevas actuaciones que refuercen su liderazgo. Este tipo de iniciativas son fundamentales para avanzar hacia una economía más descarbonizada, competitiva y comprometida con el entorno", ha añadido.