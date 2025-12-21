Activados avisos amarillos por nieve en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria

Archivo - Imagen de recurso de una zona cubierta de nieve. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos (riesgo) por nieve en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria hasta las 18.00 horas de este domingo, con posibilidad de acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas.

Estas alertas están activas desde las 13.00 horas y afectan, en concreto, al Sistema Central de Ávila, donde se puede acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas, en zonas por encima de 1.100 metros, misma situación que se presenta en la Cordillera Cantábrica y la Ibérica de Burgos, mientras en la Meseta de la misma provincia la acumulación en 24 horas puede ser de dos centímetros en zonas por encima de 900 metros, principalmente en la parte más oriental.

También se ven afectadas por este aviso el Sistema Central de Salamanca, con acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros, por encima de 1.100 metros, misma situación que la que se prevé en el Sistema Central de Segovia, el de Soria y la Ibérica de Soria.

Por otro lado, la Meseta de Segovia puede acumular cuatro centímetro en 24 horas, en zonas por encima de 900 metros, y la Meseta de Soria dos centímetros en zonas también por encima de la misma altitud, principalmente en la parte más oriental.