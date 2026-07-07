Las actividades del ciclo 'Enclave Multicultural' llegarán a 14 pueblos del nordeste de Segovia durante este verano

El alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo (izda); el coordinador del ciclo, Adolfo Casas; el diputado de Cultura, José María Brtavo, y el presidente de Codinse, Jesús López - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos del ciclo 'Enclave Multicultural', impulsado por la Diputación de Segovia, llegarán a 14 pueblos de la zona nordeste de la provincia entre el 11 de julio y el 26 de agosto.

'Enclave Multicultural' llevará circo, magia, música, danza y títeres a Corral de Ayllón, Sepúlveda, Becerril, Languilla, Casla, Riaza, Villacorta, Grajera, Carrascal del Río, Fresno de Cantespino, Ribota, Saldaña de Ayllón, Santibáñez de Ayllón y El Olmillo.

El ciclo se desarrolla todo el año con actividades y alianzas con pequeños ayuntamientos, tejido asociativo, colegios y empresas locales, y acaba de presentar el programa de actividades específico para los meses de julio y agosto, cuando los pueblos segovianos incrementan su población con los visitantes del verano.

El ciclo ha sido presentado por el diputado de Cultura, José María Bravo; el diputado y alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo; el coordinador de la iniciativa, Adolfo Casas, y el presidente de Codinse, Jesús López.

Enclave Multicultural cumple ya ocho temporadas y cuenta con el apoyo de la institución provincial y de Codinse, la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia.

El circo y el humor llenarán gran parte de la programación. El 11 de julio será el comienzo en Corral de Ayllón con Javi Javichy, gran cómico y especialista en diábolo y rulo americano.

El siguiente escenario será en Riaza el día 26 con Cia. niMú, una payasa y muchas maletas para hacer una 'Pausa' gracias al acompañamiento de un violonchelista en vivo.

La caravana del circo continuará hasta Grajera con parada el 1 de agosto para presentar a Roxi Katcheroff, actriz y payasa con amplio recorrido internacional a dúo con Fernando Casado, destacado malabarista y antipodista.

El día 5, Fresno de Cantespino será el siguiente destino para el montaje de Iván Alone, clown y artista multidisciplinar que demostrará sus habilidades con el mástil chino. Julián Trujillo es 'El profesor Prendente', y llegará a Ribota el día 7 para explicar su teoría del entretenimiento con magia, circo y humor.

El 18 de julio, en el marco histórico de la Fiesta de los Fueros de Sepúlveda, se abrirá paso con su tricicarro un espectáculo tan singular como hipnótico 'El Señor de las Peonzas' de la compañía Penélope y Aquiles. Un pequeño circo de peonzas donde las protagonistas no paran de girar y la técnica se convierte en poesía.

Observación de estrellas El 19 de julio darán comienzo las sesiones de observación estelar. La primera de ellas en la Sierra de Ayllón desde el mirador de Becerril y las siguientes en agosto, previas al eclipse solar, tendrán lugar en Saldaña de Ayllón y Santibáñez de Ayllón los días 9 y 10.

La última está prevista el 26 en El Olmillo, pedanía de Aldeonte. La Tormenta Naturaleza, empresa local del grupo Ecoturismo Nordeste de Segovia, será la encargada de guiar estas experiencias nocturnas y ampliar conocimientos sobre astronomía y el esperado eclipse total.

Títeres internacionales Desde Argentina, en gira por España, llega Manu Mansilla con tres historias titiriteras: un monstruo que vive en el centro de la tierra, un pandillero llamado Peligro que busca entre el público a sus nuevos secuaces y un reflexivo viaje de descubrimiento y aceptación personal con otro personaje muy entrañable. Actuará en las localidades de Languilla y Casla los días 24 y 25 de julio.

El 1 de agosto, Villacorta será la sede para reunir a los pueblos de Riaza y recibir las historias de Nono Granero, narrador, escritor e ilustrador jiennense que juega con palabras, imágenes, objetos, ideas para transformar el mundo en cuento.

El cartel también integra a tres personajes, un escenario, el flamenco como hilo conductor y el humor en el espectáculo 'Jaleíto', mezcla de danza y teatro de la compañía vallisoletana ArvineDanza, que tendrá lugar el 2 de agosto a las 22:00 horas en Carrascal del Río.

El final de la programación se concentrará en la Plaza Mayor de Riaza los días 19, 20 y 21 de agosto con tres espectáculos que han sido premiados en sus disciplinas.

El primero 'Ardatzak (Ejes)' de la compañía vasca Zirkozaurre formada por los malabaristas y diabolistas Gorka e Imanol, mientras que el segundo, 'Tartana' de Trocos Lucos, es un circo contemporáneo con humor y alto nivel técnico en báscula coreana y verticales. Y, por último, la pareja disparatada, alocada y musical 'Pepin y Tartiflette', en un espectáculo mágico-musical en directo con instrumentos nada convencionales. Magia, humor y música en directo a partes iguales.