El presidente de FAE en Burgos no concurrirá a las próximas elecciones de la patronal

Confía en la presentación de un segundo candidato que impida al vicepresidente, Andrés Hernando, acceder al cargo

BURGOS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, Miguel Ángel Benavente, ha decidido "dar un paso a un lado y renunciar" a presentarse a las elecciones de la patronal burgalesa el 19 de septiembre. Ha asegurado que lo hace por responsabilidad y para "pacificar y dar unidad" a una entidad como FAE, que ha vivido unas semanas convulsas, en torno a una guerra de candidatos.

Benavente toma esta decisión a la espera de que el único candidato que se ha presentado hasta ahora, Andrés Hernando, que es presidente de la Federación del Metal de Burgos (Femebur), tenga "un oponente que impida que gane las elecciones".

Entre los nombres que se barajan está el de Ignacio San Millán, que podría ser un candidato de consenso, aunque Hernando ya ha manifestado que "se presentará a los comicios" y ya ha registrado su candidatura.

Benavente, que ha ofrecido una rueda de prensa para explicar su paso a un lado, ha sido muy duro con Hernando, del que ha dicho que, si gana estas elecciones, "FAE perderá su independencia".

También ha dejado caer posibles "presiones" de algunas instituciones para impulsar la candidatura de Hernando, dueño de Hiperbaric, que presentó sus avales para concurrir a las elecciones en la jornada de este jueves y que tildaba de "robo" la configuración del censo electoral de cara a las elecciones.

El que ha sido durante 14 años presidente de FAE, asegura que se va "con las manos limpias" pues no sólo deja "saneada la entidad" sino por que también ha respetado la "legalidad y las formas" y lo único que le ha movido es "trabajar por la independencia del empresariado burgalés".

Benavente también ha advertido de que desde que se decidió abrir el proceso electoral ha visto "movimientos extraños, ambiciones desmedidas, actuaciones poco legítimas", a la vez que ha hecho referencia a las "incoherencias" de Hernando en su carrera por llegar a presidir FAE Burgos y de los calificativos lanzados a la actual ejecutiva de la patronal, de la que es vicepresidente, a la que ha tildado de "chiringuito, como consta en las actas de las reuniones del comité ejecutivo".

El todavía presidente de FAE de Burgos ha acusado a Hernando de "tensar y dividir al empresariado" burgalés utilizando la Federación del Metal, "como palanca de presión".

Así, tras 14 años, al frente de los empresarios burgaleses, Benavente se despide, aunque asegura que va a seguir "trabajando como un empresario más por la organización" y contribuyendo a que Burgos "siga siendo un referente empresarial".

Los compañeros de la junta directiva le han dedicado unas emotivas palabras en esta despedida. Han dicho de él que su figura es un ejemplo de dedicación y entrega, de capacidad de trabajo, compromiso y visión, de ahí que le hayan dado las gracias por todo lo aportado, por el legado que deja y por su carácter, compromiso y generosidad.