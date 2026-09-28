Acuerdo en el Pleno de Valladolid para reclamar un centro dramático juvenil, pero sin compromiso a que sea en el Lope

Imagen de archivo de un Pleno municipal en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado, sin votos en contra, reclamar al Ministerio de Cultura que impulsar la creación de un Centro Dramático Nacional Infantojuvenil en la ciudad, aunque el Grupo Popular ha votado en contra del compromiso a ofrecer ya como sede el Teatro Lope de Vega, lo que no ha salido adelante, mientras que los 'populares' y Vox han rechazado garantizar su gestión pública, como proponía la oposición municipal vía enmienda.

La propuesta ha sido llevada al Pleno por el grupo municipal de Vox y ha contado con el respaldo de las dos federaciones de asociaciones vecinales --Antonio Machado y Conde Ansúrez--, que han intervenido antes del debate político representadas, respectivamente, por el gerente de Rayuela Producciones, José Jacinto Gómez, y Elvira Yáñez, presidenta de la segunda.

Como ha recordado Gómez, en diciembre de 2025 las entidades culturales de la ciudad participaron en un encuentro con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, organizado por Valladolid Toma la Palabra, en el que propusieron albergar en el Teatro Lope de Vega, que pronto culminará su rehabilitación, un centro nacional de artes escénicas para la infancia y la juventud. "Idea que fue muy bien recibida", ha recalcado.

En este sentido iba la propuesta de Vox, defendida por la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y en cuyos dos primeros puntos, los aprobados sin votos en contra --a favor PP y Vox y abstenciones de PSOE y VTLP--, no hacían referencia expresa a que el centro se ubique en el histórico teatro situado en la calle María de Molina.

Sí lo hacía el tercer punto, en el que Vox proponía que el Ayuntamiento se comprometa a ofrecer formalmente el Teatro Lope de Vega de Valladolid como sede del futuro Centro Dramático, pero sus socios del Grupo Popular han votado en contra, por lo que debido a que sólo los tres ediles de la formación dirigida por Santiago Abascal se han pronunciado a favor y la oposición se ha abstenido, la propuesta ha quedado rechazada.

En su intervención, el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha pedido "paciencia" para conocer tanto la "calidad de los espacios" del Lope de Vega tras la reforma así como "las necesidades que un centro como éste requiere".

Zarandona ha definido como "esfuerzo titánico" las obras de rehabilitación del espacio teatral, con un presupuesto "enorme" después de los "errores" que afirma que se plantearon "de partida" cuando el anterior equipo de Gobierno, formado por PSOE y VTLP, planteó el proyecto. Cabe apuntar que tras una modificación del contrato que amplió su plazo en seis meses, las obras deberían concluir a finales de este año.

El edil 'popular' ha asegurado que la ejecución de las mismas está "en tiempo".

Aunque el tono general entre los cuatro grupos municipales ha sido de acuerdo en el objeto de la moción, principalmente VTLP y Vox han querido mostrar sus diferencias sobre la responsabilidad de "liderar" el "Plan Director" que determine el contenido del Centro nacional.

Así, la portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha defendido que debía ser la propia Irene Carvajal la que "venda" el proyecto al ministro y que le "demuestre" que la ciudad tiene "un equipamiento de mucho interés y muy adecuado". La teniente de alcalde de Vox ha apuntado, en respuesta, que VTLP podría "escribir" al ministro de Sumar para mostrar el consenso en torno al respaldo del proyecto en la ciudad.

Carvajal ha defendido que el Ministerio de Cultura es la institución pública "de referencia para la producción, promoción, investigación y difusión de las artes escénicas destinadas a la infancia y la juventud".

Otro punto en el que se han marcado diferencias ha sido la futura gestión del espacio cultural del Lope de Vega tras las obras. Tanto el portavoz que ha representado a la Federación Antonio Machado, como Anguita y la concejal del PSOE Charo Chávez, en reclamado la gestión "pública" de un teatro que se va a rehabilitar con fondos "públicos" y buena parte de ellos, de procedencia de la Unión Europea.

Así lo planteaba el PSOE en una de las enmiendas que presentaba, que han sido rechazadas por los grupos que forman el equipo de Gobierno, al igual que las dos que proponía VTLP. En su última intervención, Irene Carvajal ha asegurado que ve "posible" una "gestión o colaboración público-privada de calidad" con el sector cultural de la ciudad "y desde la excelencia" para impulsar la actividad de la sala "principal" del Lope de Vega.