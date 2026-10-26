Sin acuerdo sobre vivienda en el Pleno de Valladolid tras debatir mociones de VTLP y Vox, que destacó las VPO de Franco

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, muestra una infografía en la que se indican las viviendas públicas promovidas durante los más de 35 años de Dictadura de Francisco Franco. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha debatido este lunes durante más de una hora dos mociones con medidas diferentes para mejorar el acceso a la vivienda, presentadas por los grupos municipales de VTLP y Vox, que no han logrado encontrar el apoyo suficiente para sacarlas adelante, en la primera de ellas sólo encontraron el respaldo insuficiente del PSOE y la segunda, muy similar a la que defendió el mismo partido en las Cortes de Castilla y León la pasada semana y con propuestas como la repatriación de inmigrantes ilegales, no ha encontrado apoyos más allá del grupo proponente.

En el pleno, a poco más de un mes de celebrarse las elecciones generales, sólo ha salido adelante una moción --se han debatido un total de cinco-- presentada por el PP, que ha encontrado el apoyo de sus socios de gobierno de Vox para reclamar al Gobierno de España que la CHD facilite la realización de un proyecto de alquiler de salas para eventos privados en el edificio de Los Álamos, en el parque de Las Moreras.

Las dos primeras mociones a debate tenían en común el asunto de los problemas que tiene gran parte de la ciudadanía para acceder a la vivienda, con un enunciado prácticamente similar, para "favorecer el acceso a la vivienda" con el añadido de "digna y accesible" por parte de la formación dirigida por Santiago Abascal, pero con propuestas diferentes.

VTLP planteaba cinco medidas, de un total de siete, dirigidas al Ayuntamiento, como recuperar el programa de intermediación en el alquiler, ALVA, aumentar el presupuesto para compra de vivienda pública o, entre otras, incrementar el tipo del IBI a propietarios de más de cuatro inmuebles "desocupados durante dos años". Las otras dos propuestas se dirigían a la Junta de Castilla y León, ya que la formación entiende que suyas son las competencias en la materia.

En el caso de Vox, las nueve propuestas se dirigían al Gobierno de España, con alguna de ellas no centrada en la propia materia, como instar al Gobierno a que proceda a la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren en España de manera ilegal, con una constante referencia al criterio de "prioridad nacional", que como ha subrayado el concejal Alberto Cuadrado, debe ser uno de los aspectos fundamentales para ayudar a solucionar el problema de la vivienda.

INFOGRAFÍAS CON DATOS DEL FRANQUISMO

Este edil ha motivado una polémica entre ambas formaciones proponentes que ha pervivido a lo largo del Pleno, cuando para apoyar la crítica que realizaba al descenso del número de viviendas protegidas promovidas por las instituciones públicas durante los mandatos del socialista Pedro Sánchez ha mostrado en el debate de la moción de VTLP una infografía en la que se comparaban las cifras durante la Dictadura de Francisco Franco, los gobiernos democráticos hasta el de Mariano Rajoy y el actual de Pedro Sánchez, acompañadas cada una por imágenes de los gobernantes, incluido el denominado Generalísimo.

En su intervención de cierre del debate la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha reprochado a la formación de derechas ha interpretado que si su edil "dice que con Franco se vivía mejor, está todo dicho" y por ello quieren "que vuelva la Dictadura". Asimismo, ha reprochado que en dos de las infografías se podían ver retratos del dictador militar.

En una intervención posterior durante el debate de otra moción, el concejal de Vox ha defendido que, por ejemplo, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, durante ocho años de Gobierno, "construyó" 52.000 viviendas protegidas más que Pedro Sánchez, al que ha definido como "besucón bailongo". Ante ese uso de la palabra en respuesta a un debate anterior durante el trabajo sobre una moción distinta, Anguita ha afeado que el alcalde lo permita, porque ha asegurado que en otras ocasiones no deja hacerlo, por lo que ha considerado que "todos" deben intervenir con "las mismas normas".

Tras ello, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha hecho uso de la palabra para defender el trato que da a todos los concejales y como argumento ha aportado que la portavoz de VTLP es "de largo" la miembro del Pleno a la que más ha permitido excederse en sus tiempos de intervención.

EL PP, EN CONTRA DE LAS MEDIDAS DE VOX

De vuelta al debate, la posición del PP se ha decantado por la negativa a ambos planteamientos sobre vivienda. En el caso de VTLP por considerar que en unos casos son medidas que ya ha descartado, como el programa ALVA, que el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, asegura que da "muchos problemas" y por ello se ha optado por incentivar la salida de pisos al alquiler de otras maneras.

En el caso de otras propuestas de VTLP, como la petición a la Junta de que declara a la capital como "zona tensionada del mercado de la vivienda" Zarandona ha incidido en que se trata de medidas que ya se ha demostrado que "no funcionan" en otros lugares de España y ha reprochado a la plataforma de izquierdas, vinculada con Sumar, que opten por medidas que "son erróneas".

Ante las propuestas de Vox, inicialmente Zarandona ha manifestado que el planteamiento de su grupo es el mismo que el manifestado por el PP la pasada semana en las Cortes de Castilla y León, donde votaron en contra de una PNL con contenido muy similar; y posteriormente ha insistido en las críticas al Gobierno de España, al que ha reprochado que en los últimos ocho años se han producido "282.000 desahucios".

Zarandona ha concluido que la izquierda tiene que "superar un problema en muchos ámbitos, no sólo en vivienda", un sector en el que considera que "la vivienda pública es algo más que una batalla de titulares, merece rigor, seguridad jurídica, inversión y buena gestión".

Por su parte, Grupo Municipal Socialista, que manifestó su respaldo a las medidas que planteaba VTLP, se ha mostrado muy crítico con la gestión de vivienda por parte del Gobierno municipal, pues la concejal Rafaela Romero ha subrayado que la ciudad "necesita más vivienda pública, alquileres asequibles y sobre todo voluntad política para solucionar y dar alternativas".

En cambio, ha lamentado que "el derecho a la vivienda no se garantiza con anuncios que ustedes llevan haciendo más de tres años ya, ni con enfrentamientos entre administraciones", de modo que ha apostado porque todos los gobiernos se alineen para solucionar este problema.