Adif adjudica por 600.000 euros la mejora de la protección de un paso a nivel en Alar del Rey (Palencia)

Adif mejora la protección de un paso a nivel en Alar del Rey (Palencia) - ADIF

PALENCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado, por importe cercano a los 600.000 euros, los trabajos para la instalación de protección automática en un paso a nivel situado en el término municipal de Alar del Rey, en el punto kilométrico 373/734 de la línea convencional Palencia-Santander.

Con esta actuación, el paso a nivel contará con protección de clase A2 ya que dispondrá de señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática por el tren que se aproxima, según ha detallado Adif a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la fiabilidad de la línea e incrementar las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para el tráfico peatonal y viario como para el ferroviario.

También en la línea Palencia-Santander, Adif ha adjudicado recientemente, por 1,72 millones, la renovación y mejora de la protección de cuatro pasos a nivel situados en Monzón de Campos, Amusco, Osorno y Espinosa.

En concreto, los pasos a nivel de Monzón de Campos y Osorno, actualmente de clase A3, es decir, dotados con con señalización luminosa, acústica y semibarrera automática, pasarán a contar con nivel de protección A4, con la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como nuevos sistemas de detección de obstáculos.

La misión de estos dispositivos es informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos (vehículos u otros objetos de dimensiones y características determinadas) en la zona de intersección de la carretera y la vía.

La incorporación de estos dispositivos complementa los actuales sistemas de detección y protección del paso a nivel (señales fijas, luminosas y acústicas, semibarreras, barreras dobles o automáticas enclavadas).

Asimismo, en los pasos a nivel situados en Amusco y Espinosa, que cuentan también con protección de clase A3, se llevará a cabo la renovación de las instalaciones de los elementos de protección.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.