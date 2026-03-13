Adif formaliza por 7,5 millones la compra de aparatos de vía y balasto para las obras de la estación de Valladolid

Archivo - Simulación de los andenes de la remodelación de la estación Campo Grande de Valladolid. - ADIF AV - Archivo

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha formalizado los contratos para el suministro y transporte de aparatos de vía para la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, con un valor estimado de 6,04 millones de euros, IVA incluido, y de adquisición de balasto para las mismas obras, por 1,47 millones de euros.

Según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, en datos consultados por Europa Press, ambos contratos se adjudicaron el mes pasado y se han formalizado esta semana.

Concretamente, el contrato del suministro y transporte de aparatos de vía para las obras de remodelación se ha formalizado este mismo viernes con la empresa Voestalpine Railway Systems JEZ --con sede en Llodio (Álava)--, por un importe de casi 5 millones de euros, que con IVA sumará 6.041.041 euros.

El contrato salió a licitación el pasado mes de noviembre de 2025 con un gasto previsto de 6,48 millones de euros, por lo que se ha logrado una rebaja de en torno al 7 por ciento en el coste del contrato firmado este viernes.

Asimismo, se ha formalizado el pasado 11 de marzo con la UTE 'Balasto Valladolid Campo Grande 2026' el contrato para el suministro 48.000 toneladas de balasto para las obras, por 1,2 millones de euros sin impuestos, que con el IVA ascienden a 1.469.279 euros. El presupuesto de licitación era de casi 1,9 millones de euros.

El plazo de vigencia de los contratos es de 50 meses, por lo que se extenderán hasta mayo de 2030.

Como se explicó en su momento, el contrato incluye la adquisición de 30 desvíos o semiescapes ferroviarios de diferentes tipologías, además de dos bretelles o dobles diagonales para conexión de vías en ancho estándar y una travesía, también en ancho estándar, con un presupuesto de licitación de 6,48 millones.

El proyecto de remodelación de la estación, con un presupuesto de 260 millones de euros, contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de viajeros en 2050, optimizando la superficie que ocupan.

Así, la futura estación de Campo Grande contará con siete vías y cuatro andenes para servicios de alta velocidad, y cinco vías y dos andenes de ancho convencional.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza así en el proyecto de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande.