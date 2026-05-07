Adif licita por 567.320 euros la dirección facultativa y la asistencia técnica para las obras de la estación de Soria

SORIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) ha publicado este jueves la licitación, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del contrato de dirección facultativa y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de remodelación de la estación de Soria, El Cañuelo, por un importe de 567.320 euros.

El contrato fija un plazo de ejecución de 18 meses, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10.00 horas del 10 de junio.

La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 9 de julio. El procedimiento se tramita de forma abierta, por vía electrónica, y el contrato está sujeto a regulación armonizada.

Esta nueva licitación da continuidad al proceso iniciado por ADIF para renovar la estación de Soria. La licitación de las obras de remodelación del edificio de viajeros y de su entorno inmediato se publicó en marzo por 5.081.078 euros, con un plazo de ejecución de 14 meses.

TRABAJOS

El contrato publicado este jueves tiene por objeto la dirección facultativa y la asistencia técnica necesaria para el seguimiento de las obras.

Estos trabajos permitirán comprobar que la ejecución se desarrolla conforme al proyecto aprobado, a las condiciones de calidad, a las exigencias ambientales, a la normativa de seguridad y al marco contractual que rige la actuación.

La dirección facultativa estará integrada por los agentes previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), norma que regula las funciones de los profesionales que intervienen en una obra de edificación.

En este caso, el contrato incluye las figuras de director de obra y director de ejecución de obra. ADIF asumirá por medios propios la coordinación de seguridad y salud.

SEGUIMIENTO

La Asistencia para el Control de Obras (ACO) prestará apoyo técnico a la dirección facultativa y al responsable designado por ADIF para el seguimiento del contrato. Esta asistencia no tendrá capacidad decisoria propia, pero sí desarrollará tareas de control técnico, económico y documental.

Entre sus funciones figuran la elaboración de documentación técnica para licencias y autorizaciones, la preparación de certificados finales de obra, la redacción de documentos complementarios y el apoyo necesario para la correcta tramitación y cierre del contrato.

ACTUACIONES

La actuación principal que deberá supervisarse afecta al edificio de viajeros y a su entorno. El proyecto prevé la remodelación del inmueble, la mejora de las circulaciones interiores, la adecuación de los espacios destinados al servicio ferroviario y la recuperación del carácter original de su aspecto exterior.

También incluye la adecuación de los accesos a la estación, el aparcamiento y la urbanización exterior.

Uno de los ejes de la intervención será la recuperación de la memoria arquitectónica del edificio original, obra de Luis Gutiérrez Soto.

El proyecto plantea eliminar los revestimientos que ocultan la piedra original, recuperar las terrazas primitivas, ejecutar una nueva cubierta semejante a la inicial, restaurar los arcos de medio punto de la planta baja, abrir huecos en la fachada superior para mejorar su proporción vertical, renovar las carpinterías y rehabilitar las marquesinas.

REORGANIZACIÓN

La segunda línea de trabajo se centrará en la reorganización interior de la estación y en la ampliación del vestíbulo.

El acceso principal se reubicará en las tres crujías centrales del edificio para favorecer la comunicación directa hacia los andenes a través de los huecos originales del eje de simetría.

Esta nueva distribución permitirá crear un vestíbulo más amplio y diáfano, mejorar la relación entre los distintos espacios y ordenar de forma más clara los servicios destinados a las personas usuarias.

El extremo oeste del inmueble albergará la cafetería, el despacho de atención al cliente y la venta de billetes.

La cafetería tendrá funcionamiento independiente respecto al resto de la estación y se abrirá hacia una zona lateral destinada a terraza.

El proyecto incorpora además un nuevo núcleo de aseos, que incluirá aseos para hombres, para mujeres y un aseo adaptado a personas de movilidad reducida.

HOSTEL

La planta primera cambiará de uso y pasará a destinarse a alojamiento tipo 'hostel'. La intervención prevé un nuevo núcleo de comunicación accesible, formado por escalera y ascensor, además de una redistribución interior que permitirá habilitar nueve habitaciones, aseos, duchas, vestuarios y zonas comunes de descanso.

Las terrazas recuperadas en los extremos del edificio también se destinarán a espacios de estancia exterior.