ADIF licita por 6,5 millones el contrato para sustituir las lúminarias de los túneles de la AV Madrid-Valladolid

Interios de uno de los túneles por los que pasa la alta velocidad. - ADIF

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha licitado el contrato para la sustitución de las luminarias de los túneles de San Pedro y de Guadarrama, pertenecientes a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid, con el fin de mejorar su explotación y su eficiencia energética.

El contrato, licitado por 6,56 millones de euros, contempla la instalación de luminarias de emergencia, con tecnología LED, en el andén de evacuación, las galerías, los pórticos de las galerías y los proyectores en los hastiales.

La sustitución de las luminarias actuales, que utilizan tubos fluorescentes y están próximas al fin de su vida útil, permitirá un ahorro energético de hasta el 80 por ciento y reducirá el número de luminarias necesarias sin perder calidad de iluminación y disminuirá los costes de mantenimiento.