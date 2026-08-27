Adif vuelve a poner en servicio el cambiador de Villamuriel y recupera los tiempos de viaje a Santander. - ADIF

PALENCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El avance de la segunda fase de las obras del Acceso Sur de alta velocidad a Palencia permitirá a Adif volver a poner en servicio el próximo lunes, 31 de agosto, el cambiador de ancho de Villamuriel (Palencia), lo que supondrá la recuperación de los tiempos de viaje de los trenes de larga distancia entre Madrid y Santander, con una reducción media de 14 minutos por trayecto.

Su puesta en servicio permitirá también la reducción de los tiempos de viaje de los trenes directos entre Santander y Alicante, así como la recuperación del tráfico de mercancías directo sin inversión de marcha en la línea Burgos-Gijón a través de Magaz.

Durante las obras, los trenes han venido circulando por el cambiador de Valdestillas (Valladolid), lo que suponía desviar parte de su recorrido por la red convencional y, consecuentemente, un incremento en los tiempos de viaje en la relación Madrid-Santander, así como en los trayectos Santander-Alicante.

Para permitir la ejecución de la nueva plataforma de alta velocidad ha sido necesario construir un nuevo trazado de las líneas de la red convencional existentes en la zona: la Línea 130, Venta de Baños-Gijón, y la línea 164, Palencia Arroyo Villalobón-Magaz, que sirve de conexión entre la línea 130 y la línea Madrid-Hendaya.

Para ello, Adif AV ha construido unos 3 km de plataforma ferroviaria y ha procedido al montaje de vía y la electrificación de los nuevos tramos de ambas líneas convencionales. La terminación de los enlaces de conexión con los nuevos trazados de ambas líneas es lo que permitirá la vuelta al servicio del cambiador de Villamuriel, de baja como consecuencia de las obras.

Además, Adif AV ha ejecutado la nueva estructura tipo pérgola que permite el cruce de la futura plataforma de doble vía de la Línea de Alta Velocidad sobre el nuevo trazado de la Línea Venta de Baños-Gijón.

SEGUNDA FASE DEL ACCESO SUR A PALENCIA

Estas actuaciones se enmarcan en las obras de ejecución de la plataforma de integración del ferrocarril en Palencia, en su tramo de Acceso Sur (fase II), adjudicadas por 61,3 millones de euros.

Esta plataforma, de una longitud de 2,9 km, hará posible el acceso en vía doble a la ciudad de Palencia por el sur a través de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, dando continuidad a la actuación ejecutada en la fase I.

Las obras incluyen la reposición de las vías convencionales procedentes de Venta de Baños y Magaz de Pisuerga con el fin de crear el espacio necesario para el nuevo corredor de alta velocidad en el margen izquierdo de la red.

Además, se ejecutan dos actuaciones singulares: un puente de vano único para el cruce de la línea de alta velocidad bajo la autovía A-67 y una pérgola (114 m) para el cruce de la alta velocidad sobre la línea convencional procedente de Venta de Baños. También se trabaja en la construcción de pasos superiores para la reposición de caminos y servidumbres, así como la reposición del canal de Palencia y del desagüe del Portazgo.

La actuación contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad), 11 (promoción de accesos a transportes sostenibles y ciudades inclusivas) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo).

Las obras del Acceso Sur a Palencia van a contar con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.