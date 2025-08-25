Adjudicada la primera fase del servicio de Farmacia del hospital de Ávila

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, ha adjudicado las obras para la ejecución de la primera fase de la reubicación del servicio de Farmacia situado en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense por un importe de 639.291,4 euros IVA incluido, y con un plazo de ejecución estimado de siete meses.

La primera fase contempla la adecuación de los espacios destinados a despachos, área administrativa y dispensación de medicación a pacientes externos, así como la previsión de implementar un sistema automatizado de dispensación.

Según ha informado la Gerencia en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la actuación "responde a la necesidad de reorganizar y modernizar" los espacios destinados al servicio de Farmacia del complejo asistencial, que actualmente están distribuidos en distintas plantas del hospital.

"Con esta intervención, se persigue optimizar los circuitos, mejorar la atención a pacientes externos y facilitar la futura integración con el futuro Hospital de Día Oncohematológico", señala la información.