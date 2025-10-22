Adjudicadas por 2,9 millones las obras del Hospital de Día Honcohematológico de Ávila

ÁVILA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado las obras para la ejecución del Hospital de Día Oncohematológico en el Complejo Asistencial de Ávila a una UTE , por importe de 2.906.762 euros.

El plazo de ejecución es de un año tras la "firma de comprobación del acta de replanteo y que permitirá mejorar la atención prestada a los pacientes oncológicos", según han explicado desde el Gobierno regional.

El Hospital de Día Oncohematológico se ubicará junto a la unidad satélite de radioterapia y contará con una superficie de 1.270 metros cuadrados, destinados a facilitar en un mismo entorno la prestación de la asistencia, tanto en consultas como para los tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

El Plan Funcional elaborado por SACYL prevé una zona de acceso con vestíbulo principal, zona de espera y área de atención al paciente. En cuanto a la zona de consultas externas, se contará con 531 metros cuadrados en los que se ubicarán nueve consultas de medicina, dos de enfermería, una para psicología, una sala de extracciones, el área de sillones y camas con 26 puestos, una zona de control y una sala de procedimientos técnicos.

Por último, habrá un área de farmacia e investigación clínica, que contará con un despacho, sala de investigación y sala de reuniones del Comité de Tumores.

El nuevo edificio, previsto en el Plan de Inversiones Prioritarias de la Junta de Castilla y León 2021-2025, también dispondrá de zona de servicios con almacén, cuarto de limpieza, aseos públicos, vestuarios y una sala de estar para el personal.