Adjudicadas por casi 2,5 millones las obras en 60 viviendas de la Fase I de 29 de octubre, en Valladolid

Archivo - El concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, en las obras de urbanización del 29 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde en su sesión de este martes a la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación y urbanización correspondientes al Lote I, de la Fase I, del "Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP)" '29 de Octubre', por un importe de 2.460.318 euros.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Haral 12 Obras y Servicios están cofinanciadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través del programa Next GenerationEU.

Suponen la intervención en las fachadas, cubierta y las carpinterías de diez bloques de seis viviendas cada uno (60 viviendas) pertenecientes al Grupo de viviendas '29 de Octubre', situados en las calles Pavo Real, Villabáñez y Faisán, en el barrio de Los Pajarillos.

Será, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, "un avance más en la mejora de dicho barrio".

Tal y como se ha indicado, entre las actuaciones contempladas se encuentran la renovación de fachadas exteriores, la mejora de cubiertas y la sustitución de carpinterías, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de los edificios.

Además, se ejecutarán obras de urbanización en el entorno de la calle Pavo Real, uno de los ejes principales del barrio, donde se concentra buena parte de la intervención.