Adjudicadas las obras de mejora de infraestructuras para la prevención y extinción de incendios en el Alhama (Soria)

SORIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha adjudicado el proyecto de mejora de infraestructuras para la prevención y extinción de incendios en el valle del río Alhama (Soria) por un importe de 123.286,68 euros.

El proyecto, con un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la mejora de infraestructuras viarias en los montes de utilidad pública números 404, 405, 398 y 41, el ensanche de un camino en el valle del río Alhama, la construcción de un depósito de agua para medios de extinción terrestres y aéreos y la realización de tratamientos selvícolas en el entorno del aerogenerador número 5 del parque eólico de Castilruiz.

Estas actuaciones persiguen mejorar las infraestructuras destinadas a la prevención y extinción de incendios forestales, reforzando la operatividad de los medios de intervención y la protección de los montes de la zona.

Para ello, se actuará sobre la red de pistas forestales y se ampliarán los recursos hídricos disponibles para las labores de extinción.

Asimismo, el proyecto incluye actuaciones orientadas a mejorar el estado general de las masas forestales, favoreciendo una gestión más sostenible y su adaptación frente a situaciones de riesgo.

Los trabajos selvícolas planteados responden a una doble finalidad.

Por una parte, permitirán mejorar el estado general de las masas forestales mediante labores de desbroce, poda y reducción de la densidad arbórea.

Por otra, constituyen una medida preventiva frente a los incendios forestales, ya que disminuyen la cantidad de combustible disponible y reducen su continuidad tanto horizontal como vertical, limitando así la propagación del fuego.

ACTUACIONES CONCRETAS

En concreto, se actuará sobre 13,35 kilómetros de pistas forestales localizadas en los montes de utilidad pública número 404, 'Baldíos de la Tejera y Los Quemados', y número 405, 'La Solana', ambos pertenecientes al Ayuntamiento de Fuentestrún, así como en el monte de utilidad pública número 398, 'Los Horcajos, Alto Madorra y Vaniegras', propiedad del Ayuntamiento de Trébago.

Los trabajos consistirán en el desbroce mecanizado de los márgenes de las pistas, la limpieza y reperfilado de cunetas, el refino y perfilado de los firmes, la compactación de diferentes tramos mediante rodillo y riego, la limpieza de los pasos de agua existentes y la instalación de seis nuevos drenajes transversales.

El proyecto incluye también la construcción de un depósito de agua destinado al abastecimiento de medios terrestres y aéreos de extinción de incendios en el monte de utilidad pública número 41, 'Dehesa Vieja', situado en El Espino, localidad perteneciente al municipio de Suellacabras.

La captación se realizará a partir de un manantial existente, donde se instalará una arqueta prefabricada con tapa y decantador de lodos.

El depósito tendrá una capacidad de 301 metros cúbicos, un diámetro de 12,75 metros y una altura de 2,76 metros.

La infraestructura contará con un cerramiento perimetral de malla metálica galvanizada de dos metros de altura.

Además, se habilitará un abrevadero alimentado con el agua sobrante del depósito.

Ambas instalaciones dispondrán de sistemas de control que evitarán consumos innecesarios, interrumpiendo automáticamente el suministro cuando alcancen su capacidad máxima.

También se construirán las arquetas necesarias para conectar la captación con el depósito y para distribuir el agua hacia la arqueta de carga de autobombas y el abrevadero.

Por último, en el entorno del aerogenerador número 5 del parque eólico de Castilruiz se llevará a cabo el resalveo de 1,73 hectáreas de monte de encina, junto con el desbroce manual de toda la superficie de actuación.