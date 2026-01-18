Adjudicadas las obras de las pistas de tenis del Complejo Rosa Colorado, las primeras cubiertas en Salamanca

Plano de la cubierta de las pistas de tenis Rosa Colorado de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado en 1.068.346,97 euros las obras de renovación integral de las tres pistas de tenis en el Complejo Deportivo Rosa Colorado (La Sindical), que se convertirán en las primeras cubiertas de la ciudad.

Las tres pistas de tenis se cubrirán con una estructura de once metros de altura en forma de panel sándwich acústico en acero galvanizado, mientras que en los laterales de la cubierta se realizará el cierre hasta una altura de cinco metros por debajo del alero.

Además de la cobertura, las próximas actuaciones contemplan la adecuación de las dimensiones actuales de las pistas a las reglamentarias, según establece la norma NIDE 2024 para tenis, con el objetivo de albergar competiciones oficiales.

Así, se sustituirá la capa deportiva por una de hormigón con varias capas de resinas sintéticas de color, con arena fina para mejorar la textura y adherencia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el proyecto municipal también figura la sustitución de la malla del vallado y el equipamiento de nuevas redes, así como la instalación de proyectores LED con la finalidad de mejorar la seguridad y la experiencia de utilización.

Además, la entrada a las pistas cuenta con un itinerario accesible desde la puerta principal del complejo deportivo, situado en la avenida de la Merced.