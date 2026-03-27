Adjudicados por 1,3 millones los proyectos de restauración del edificio histórico de la estación Vallaolid-Campo Grande

Archivo - Edificio histórico de la estación de trenes Valladolid-Campo Grande. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 1,3 millones de euros la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para la restauración y rehabilitación del edificio histórico de la estación de Valladolid-Campo Grande.

Una vez se ejecute la remodelación de la estación de Valladolid y la construcción del nuevo edificio de viajeros, será necesario rehabilitar el interior del edificio histórico (actual estación), restaurar su envolvente y su marquesina sobre andenes, así como integrar el parque de fibra en la nueva estación y demoler el centro de alta tensión de la calle Recondo, actuaciones todas ellas incluidas en esta redacción de proyectos.

El edificio histórico de viajeros, actualmente en uso, atesora una importancia y valor patrimonial que lo convierten en una pieza clave dentro del conjunto ferroviario, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Con la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, se contempla un cambio de uso del edificio, así como su integración funcional y espacial dentro del nuevo ámbito de la estación.

La actuación comprende la adecuación del inmueble para garantizar la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la compatibilidad con el resto de los servicios del ámbito.

Además, contempla la restauración de la envolvente del edificio y la mejora de su conexión con el entorno urbano y con la nueva estación para potenciar su papel como elemento de transición entre la ciudad y el sistema ferroviario. Todo ello con garantías de seguridad, estabilidad y durabilidad de la edificación, ha añadido el Ministerio.

ACTUACIONES

Los trabajos objeto de este contrato incluyen un estudio de alternativas para el edificio histórico y, una vez estudiadas y aprobadas, se procederá a la redacción del anteproyecto, de un proyecto básico y de un proyecto constructivo en función de la alternativa idónea.

El proyecto también abarca la restauración de la marquesina histórica, que cubre los andenes 1 y 2 de la estación, con una superficie de 2.608,2 metros cuadrados.

Además, incluye la integración del parque de fibra óptica existente al suroeste de la estación, en la calle Recondo. El actual planeamiento urbanístico, de acuerdo con el Estudio Informativo de integración del ferrocarril en Valladolid, deja fuera del sistema general ferroviario parte del parque, por lo que se hace necesaria su modificación y traslado.

Por otra parte, el proyecto contempla la demolición del centro de alta tensión de la calle Recondo, que también se ve afectado por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), por lo que se prevé su traslado a los nuevos edificios técnicos incluidos en el proyecto de remodelación de la estación.

Adif AV ha señalado que se avanza así en la remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande, una actuación que considera "clave" para mejorar y adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades de la ciudad.

Las obras, en las que Adif AV ya ha movilizado cerca de 236 millones de euros, ya están en ejecución y tienen por objetivo la construcción de un nuevo edificio de viajeros sobre los andenes que permitirá aumentar el espacio actual.

Además, los trabajos incluyen la remodelación completa de la playa de vías y la ejecución de nuevos edificios de uso ferroviario, así como la transformación del entorno próximo, con una nueva plaza urbana en el espacio liberado y un aparcamiento subterráneo con cuatro niveles.

La estación contará con una pasarela de acceso independiente, pero integrada con el edificio de viajeros, que garantizará la accesibilidad al sistema ferroviario desde ambas márgenes de las vías.

El proyecto contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de pasajeros en 2050 con la optimización la superficie que ocupan. Así, la futura estación Campo Grande contará con cinco vías y dos andenes de ancho convencional y siete vías y cuatro andenes de alta velocidad (ancho internacional o estándar).